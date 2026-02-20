8000本書蓋「知識柱」布拉格書塔暴紅 湧打卡人潮

我的頻道

中央社／綜合報導
布拉格市立圖書館的書塔因在社群平台曝光爆紅，出現打卡人潮，有時遊客甚至需要排隊1小時，才能一窺書塔的鏡面深處並拍照留念。(中央社)
布拉格市立圖書館的書塔近來在社群平台曝光暴紅，出現大排長龍的打卡人潮，造成市民困擾。為因應大量遊客湧入，圖書館採用設立遊客專用空間、延長開放時間等柔性措施，平衡觀光需求與日常使用。

布拉格市立圖書館前經常能見大排長龍的景象，這些訪客並非為了借書而來，而是為了欣賞斯洛伐克藝術家克倫（Matej Krén）的裝置藝術作品「知識之柱」（Idiom Installation）。

此裝置是一座由8000本書組成的書塔，塔頂裝有鏡子，創造出無限、催眠般的倒影效果。自1998年起，書塔就一直位於圖書館大廳。

近期，由於TikTok與Instagram的曝光，它迅速成為社群媒體的熱門打卡景點，有時遊客甚至需要排隊等待長達1小時，才能一窺書塔的鏡面深處並拍照留念。雖然等待時間漫長，但遊客與書塔的互動短暫，平均每位僅在書塔前停留20至30秒，只為了拍幾張照片。

布拉格市立圖書館的書塔因社群平台曝光爆紅，吸引許多遊客前來拍照，但也造成市民困擾...
對於使用圖書館的市民與學生而言，排隊觀看書塔「打卡人潮」已成為他們的一大困擾。在旅遊旺季，每天可能有上千名遊客擠滿大廳，經常阻礙持卡人進入，甚至需要工作人員出面干預。圖書館員不得不封鎖一個入口和中央樓梯，藉此將拍照遊客與其他訪客分開。

根據捷克媒體Expats.cz報導，布拉格市立圖書館發言人漢茲利科娃（Lenka Hanzlíková）在新年新聞發布會上宣布，圖書館將在室內為這些遊客設立專門空間，此解決方案讓遊客拍到心儀照片的同時，也確保圖書館能繼續為當地居民提供服務。

自2025年末以來，市立圖書館已實施額外措施，以應對增加的遊客流量，包括延長周日的開放時間，以分散周末遊客人潮。今年起，書塔的專屬網站也將進行改版，向遊客傳達高峰時段資訊。

圖書館員還會給遊客建議，鼓勵他們在下午6時後再來，此時導覽團人潮減少，大廳的光線也能更佳呈現鏡面無限隧道的效果。

布拉格市立圖書館的裝置藝術作品「知識之柱」，是一座由8000本書組成的書塔，塔頂...
此外，鄰近圖書館的布拉格市政廳內設有一座傳奇的「連續循環電梯」（paternoster lift，帕特諾斯特電梯），電梯沒有門、全程自動循環，使用者需看準時機進出電梯，在爆紅之後也吸引大量遊客前來搭乘，不僅造成設備損壞，也出現遊客擅自闖入辦公區的情況。

對此，布拉格市府採取更傳統、限制性的解決方案。自2024年末起，這個曾經供免費乘坐的電梯，後來需支付250克朗，且僅能參加由布拉格市旅遊局安排的「連續循環電梯導覽團」。出於安全與營運考量，乘客必須年滿18歲，電梯也被玻璃隔牆與辦公區分隔。

隨著社群媒體興起，公共機構如何在人氣飆升後，在維持日常運作與滿足觀光需求之間取得平衡，已成為重要議題。

