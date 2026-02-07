「工作壓力助長LGBT行為」 大馬部長引用研究驚人言論遭轟

我的頻道

聯合新聞網／綜合報導
馬來西亞社會風氣保守，政府立場鮮明反對LGBT正常化。近日有官員將性傾向成因連結至社會壓力與職場環境，再度掀起爭議；示意圖。(圖/123RF)
馬來西亞社會風氣保守，政府立場鮮明反對LGBT正常化。近日有官員將性傾向成因連結至社會壓力與職場環境，再度掀起爭議；示意圖。(圖/123RF)

馬來西亞首相署（宗教事務）部長祖基菲里（Zulkifli Hasan）近日陷入輿論風暴，他在國會的書面答覆中引用研究指出，工作壓力及社會因素可能是導致個人表現出「LGBT行為」的原因。此番言論一出，隨即在網路上引發軒然大波，遭批評將性傾向歸咎於外部壓力過於荒謬，部長隨後則緊急滅火，呼籲大眾不要斷章取義。

根據外媒報導，整起事件源於伊斯蘭黨國會議員西蒂再拉（Siti Zailah Mohd Yusoff）的提問，她要求政府提供馬來西亞LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）族群的統計數據，以及導致該族群數量上升的主要因素。對此，祖基菲里在書面回覆中坦承，政府目前並未掌握國內LGBT族群的確切人口數據，相關統計資料相當有限。

然而，爭議點在於祖基菲里對「成因」的解釋。他引用了一份2017年的研究（Sulaiman et al.），列舉了數項可能影響個人涉入LGBT行為的因素，其中包括「社會影響」、「性經驗」、「工作壓力」以及「其他個人情況」。他表示，該研究強調這些因素的結合，可能助長了相關行為的發展。

將「工作壓力」與LGBT身分連結的說法曝光後，立刻在社群媒體上遭到猛烈抨擊，許多網友質疑政府將性少數群體視為一種因壓力而產生的「病徵」，而非天生的性傾向。面對排山倒海的批評，祖基菲里隨即發表聲明澄清，指外界對他的言論有所誤解，呼籲國會議員與大眾應完整閱讀他的書面答覆，並強調伊斯蘭教義中的「查證」（tabayyun）精神，不應只看片面報導就下定論。

事實上，馬來西亞作為穆斯林人口占多數的國家，對LGBT權益採取相當保守的態度，該國刑法與伊斯蘭教法均將同性性行為視為違法，最高可面臨刑期或鞭刑。儘管現任總理安華（Anwar Ibrahim）上台後曾表示不會主動騷擾該族群，但也多次重申馬來西亞「絕不承認」LGBT文化。祖基菲里在聲明中也再次強調政府立場，重申拒絕LGBT正常化，因為這違反了國家的宗教、道德與社會價值觀。

社群媒體 跨性別 同性戀

