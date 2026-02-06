布拉格城堡衛隊「身高標準放寬」175公分有望守巨人之門

我的頻道

中央社／布拉格專電
布拉格城堡衛隊正擴大招募新成員，並放寬長期以來嚴格的甄選標準。多年來，凡欲加入布拉格城堡衛隊者，身高須介於178至188公分之間，如今新的身高標準調整為175至195公分。(中央社)

位在捷克首都的布拉格城堡，正擴大招募衛隊新成員，並放寬長期以來嚴格的甄選標準。多年來，凡欲加入布拉格城堡衛隊者，身高須介於178至188公分之間，如今新的身高標準調整為175至195公分。

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，布拉格城堡衛隊共有715位成員，除了負責守衛布拉格城堡園區與拉尼堡邸（Lány Chateau）、保護總統安全，以及管理對外開放的出入口，還要執行禮儀性任務。

目前布拉格城堡有4個榮譽性固定崗哨，例如主要入口巨人之門（Giant's Gate），還有不為人所見的機動崗哨。

布拉格城堡衛隊新聞官哈維爾（Jiří Havel）告訴布拉格國際廣播電台，能在布拉格城堡衛隊服役被視為一項極高的榮譽，而申請者必須符合嚴格條件才有資格被考慮。這些要求如今已略為放寬。

哈維爾說：「直到去年，身高要求仍限定在178至188公分之間。為了擴大招募來源，我們現在已將範圍調整為175至195公分。申請者不得在臉部、頸部或頭部，也就是可見部位，有刺青、穿孔或耳環。」

值得注意的是，自2005年起，布拉格城堡便已開放女性在捷克城堡衛隊中服役。她們執行與男性同樣的任務，須符合相同的體能與心理素質要求；身高規範也一致，唯一的額外條件是女性值勤時必須將頭髮綁起來。

城堡衛隊中的部分單位，例如軍樂隊成員、警犬訓練員、廚師或機車手，由於不執行公開可見的站崗任務，因此不必符合衛兵單位的嚴格標準。

根據報導，自2026年1月1日起，城堡衛隊基層職位士兵每月實際可領約5萬克朗（約2400美元）的薪資。

布拉格城堡衛隊是一支擁有逾百年歷史的精銳軍事單位，自1918年12月7日成立，正值捷克斯洛伐克獨立不久後，任務是保護國家首任總統、建國者馬薩里克（T. G. Masaryk）。最初衛隊成員來自「索科爾」（Sokol）體育組織，之後則由捷克斯洛伐克軍團士兵接替。

1939年3月納粹德國佔領捷克斯洛伐克部分地區後，城堡衛隊被解散，並改由「波希米亞與摩拉維亞保護國」政府軍接替，但城堡實際警衛工作幾乎全由德軍與黨衛軍負責。

儘管如此，當時仍有一支駐紮於英國的捷克斯洛伐克部隊，負責保護流亡中的捷克斯洛伐克總統貝奈斯（Edvard Beneš）。當貝奈斯返回捷克斯洛伐克後，正是這支部隊負責在布拉格城堡保護他。

在共產時期，城堡衛隊失去特殊地位，並隸屬於內政部。但隨著1989年共產政權倒台，部隊重新獲得精英身分，並直接歸屬於總統軍事辦公室指揮。

自1990年起，城堡衛隊為時任總統哈維爾（Václav Havel）服務，他親自監督部隊的重組，與建立部隊的全新形象。

在哈維爾的推動下，城堡衛隊於1990年採用獨具特色的現代制服，在夏季時為淺藍色，冬季為深藍色。制服由捷克設計師皮謝克（Theodor Pištěk）設計，他曾在捷克知名導演米洛斯福曼（Miloš Forman）執導的電影「阿瑪迪斯」（Amadeus）中擔任服裝設計而榮獲奧斯卡獎

