這國總統顧問偷情美女下屬 性愛片流出 雙雙下台互撕提告

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

這國總統顧問偷情美女下屬 性愛片流出 雙雙下台互撕提告

蒙特內哥羅總統顧問武克西奇（右）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（左）的驚傳婚外情。(取材自帕伊科維奇Instagram)
蒙特內哥羅總統顧問武克西奇（右）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（左）的驚傳婚外情。(取材自帕伊科維奇Instagram)

歐洲國家蒙特內哥羅，近日爆發政壇重大醜聞，一段在網路流傳的性愛影片，揭發前總統顧問武克西奇（Dejan Vukšić）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（Mirjana Pajković）的婚外情。性醜聞爆發後，2人雙雙下台並撕破臉將對方告上法院。

根據「紐約郵報」報導，一段在網路上流傳的性愛影片，揭露武克西奇和得力女下屬帕伊科維奇的婚外情醜聞。其中已婚的男主角武克西奇，早在去年12月就向總統米拉托維奇（Jakov Milatović）請辭，帕伊科維奇則於近日下台。

針對醜聞，帕伊科維奇提出嚴厲指控，她表示曾遭總統身旁第一人、前國安局長武克西奇威脅，「在蒙特內哥羅將沒有立足之地，無法生存」。同時，帕伊科維奇也批評總統米拉托維奇，指對方在這起桃色醜聞爆發後毫無作為。

蒙特內哥羅總統顧問武克西奇（右）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（左）的驚...
蒙特內哥羅總統顧問武克西奇（右）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（左）的驚傳婚外情。(取材自武克西奇Instagram)

此外，根據當地媒體「Pobjeda」報導，帕伊科維奇指控武克西奇手握自己的把柄，如果拒絕對方要求的事情，「會被移交給國家最高權力機構的代表」。帕伊科維奇還提到，雖然21世紀並不會遭受肢體暴力，但對方顯然想辦法毀掉自己的生活。

不過，「塞爾維亞時報」指出，武克西奇駁斥所有不準確、不完整且帶有傾向性的指控，他表示自己也是透過網路才第一次看到性愛影片內容。

此外，武克西奇更聲稱帕伊科維奇盜用自己的手機，並在去年3月接到未知號碼傳送的勒索訊息。武克西奇提到，對方揚言若不從將會公布武克西奇威脅帕伊科維奇的錄音檔。

一段性愛影片不僅抖出蒙特內哥羅政壇高層的性醜聞，也讓前總統顧問和得力助手下台後槓上，目前雙方互相提告的刑事訴訟仍未告一段落。

刑事訴訟

慶嚕嚕米80週年 芬蘭總統領銜130名人馬拉松朗讀

施凱爾訪中 台應認清時勢

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講兩人反目太OVER

克里姆林宮：普亭答應川普 暫停攻擊基輔至2/1

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

