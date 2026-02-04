相撲賽場「土俵」禁止女性登上 日相尊重傳統未出席頒獎

尊重相撲界長年禁止女性登上賽場「土俵」的傳統，日相高市早苗近日未出席「千秋樂」頒獎典禮；圖為去年11月23日，21歲的烏克蘭相撲選手在九州大相撲錦標賽中，從日相顧問手中接過首相杯。(路透)

日本 首相高市早苗 近日未出席在東京兩國國技館舉行的大相撲新年賽事最終日「千秋樂」頒獎典禮。報導指出，高市考量相撲界長期以來禁止女性登上賽場「土俵」的傳統，認為應予以尊重，因此選擇不親自登台頒發獎項。在當天的千秋樂賽事中，改由文部科學大臣松本洋平登上土俵，向奪得冠軍的新大關安青錦頒發象徵最高榮譽的「內閣總理大臣盃」。

綜合共同社等媒體報導，依照慣例，歷任日本首相若行程允許，通常會在新年與夏季的大相撲賽事親自出席，並向優勝力士頒發總理大臣盃。此次隨著日本首位女性首相就任，高市是否會打破慣例登上土俵，事前便成為外界關注焦點。

報導指出，高市25日當天的行程以眾議院選舉相關活動為主，包括參與新聞節目及錄製比例代表政見廣播，並未安排出席相撲賽事。

日本部分場所因宗教信仰或歷史傳統，至今仍保留所謂的「女人禁制」（Nyonin Kinsei）規範，包括部分祭典、神聖山岳及歌舞伎舞台，多限定男性進入；就連知名景點富士山 ，在過去也曾禁止女性登山。

專家指出，許多女人禁制的案例可追溯至佛教與神道教的思想背景，早期觀念認為女性的經血或生產過程帶有「穢」（Kegare）的意涵，被視為不潔或不吉。