我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

相撲賽場「土俵」禁止女性登上 日相尊重傳統未出席頒獎

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尊重相撲界長年禁止女性登上賽場「土俵」的傳統，日相高市早苗近日未出席「千秋樂」頒獎典禮；圖為去年11月23日，21歲的烏克蘭相撲選手在九州大相撲錦標賽中，從日相顧問手中接過首相杯。(路透)
尊重相撲界長年禁止女性登上賽場「土俵」的傳統，日相高市早苗近日未出席「千秋樂」頒獎典禮；圖為去年11月23日，21歲的烏克蘭相撲選手在九州大相撲錦標賽中，從日相顧問手中接過首相杯。(路透)

日本首相高市早苗近日未出席在東京兩國國技館舉行的大相撲新年賽事最終日「千秋樂」頒獎典禮。報導指出，高市考量相撲界長期以來禁止女性登上賽場「土俵」的傳統，認為應予以尊重，因此選擇不親自登台頒發獎項。在當天的千秋樂賽事中，改由文部科學大臣松本洋平登上土俵，向奪得冠軍的新大關安青錦頒發象徵最高榮譽的「內閣總理大臣盃」。

綜合共同社等媒體報導，依照慣例，歷任日本首相若行程允許，通常會在新年與夏季的大相撲賽事親自出席，並向優勝力士頒發總理大臣盃。此次隨著日本首位女性首相就任，高市是否會打破慣例登上土俵，事前便成為外界關注焦點。

報導指出，高市25日當天的行程以眾議院選舉相關活動為主，包括參與新聞節目及錄製比例代表政見廣播，並未安排出席相撲賽事。

日本部分場所因宗教信仰或歷史傳統，至今仍保留所謂的「女人禁制」（Nyonin Kinsei）規範，包括部分祭典、神聖山岳及歌舞伎舞台，多限定男性進入；就連知名景點富士山，在過去也曾禁止女性登山。

專家指出，許多女人禁制的案例可追溯至佛教與神道教的思想背景，早期觀念認為女性的經血或生產過程帶有「穢」（Kegare）的意涵，被視為不潔或不吉。

此外，傳統說法也認為女性的出現可能影響男性修行者的專注，干擾其修行狀態；另有部分歷史觀點從安全角度出發，例如宗像大社的說法，指出早年前往偏遠神山或孤島風險極高，為保護女性及其生育能力而加以限制。不過，這類慣例近年來也引發討論，外界開始思考究竟是文化傳承，抑或涉及性別歧視問題。

日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗。(歐新社)
日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗。(歐新社)

日本 高市早苗 富士山

上一則

日大臣小野田在圖書館溜滑梯暴紅 網讚可無限循環觀看

下一則

日本暴雪 1月下旬後釀30人死逾300傷 多人鏟雪時遇難

延伸閱讀

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
路透：日相高市盼大選勝利 增加對抗中國籌碼

路透：日相高市盼大選勝利 增加對抗中國籌碼
英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作

英相施凱爾1/31訪日 將與高市早苗談防務合作
日相追星曝光 讚櫻井翔臉小 網友：關西大媽的反應

日相追星曝光 讚櫻井翔臉小 網友：關西大媽的反應

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
氣象局表示東岸部分地區本周末可能還會迎來另一場冬季風暴。（美聯社）

美東部分地區本周末又將迎來一場風暴…今日5件事

2026-01-27 13:34

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗