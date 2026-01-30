慶嚕嚕米80週年 芬蘭總統領銜130名人馬拉松朗讀

1990年代日本與荷蘭合製動畫版，在全球120多國播出，亞洲地區因此掀起「嚕嚕米熱潮」。圖為台灣曾開設的嚕嚕米主題餐廳。(聯合報系資料庫)

為慶祝嚕嚕米（Moomin，官方正名「姆明」）問世80週年，芬蘭廣播公司Yle週末舉辦史上最大規模閱讀馬拉松，總統史塔布將與130位名人接力朗讀9本嚕嚕米小說，直播超過30小時。前總理馬林（Sanna Marin）等政界、演藝、體育、藝文界與年輕網紅共襄盛舉。

1月30日晚間6時起，Yle Areena線上平台與Yle Teema頻道將播出這場馬拉松，持續至週日晚間9時。朗讀內容為作家楊笙（Tove Jansson）全部9本長篇小說，首本用瑞典 語原文，其餘用芬蘭語。

據Yle報導，辦這場馬拉松是要鼓勵全民閱讀。總統史塔布（Alexander Stubb）將獻聲兩次。首本小說「嚕嚕米與大洪水」由楊笙姪女讀序言，接著播放作者生前錄音，再由他以瑞典語接續念出；第二本小說他將改用芬蘭語朗讀。總統夫人蘇珊（Suzanne Innes-Stubb）將在2月1日上午朗讀「嚕嚕米爸爸與大海」。

楊笙是說瑞典語的芬蘭人，嚕嚕米系列以瑞典語寫成，堪稱該國文化代表。芬蘭外交部稱為「國家象徵」，作品處理情緒與人生議題的深度，反映對自然的熱愛與簡樸生活等核心價值觀。許多人會將自己歸類為書中某個角色，這些故事深植作者個人童年記憶。首本小說寫於1945年二戰期間，講述無家可歸的嚕嚕米家族尋找家園，反映當時歐洲難民處境。

楊笙1954年起為倫敦「晚報」（Evening News）創作連環漫畫，以社會諷刺手法吸引成人讀者，高峰期在40多國、120份報紙連載，每日觸及2000萬名讀者，成為芬蘭史上最成功漫畫。她畫到1960年，之後由弟弟拉斯（Lars Jansson）接手至1975年。

1990年代日本 與荷蘭合製動畫版，在全球120多國播出，亞洲地區因此掀起「嚕嚕米熱潮」。日本至今仍是主要市場，設有兩座主題樂園 ，芬蘭航空也在飛日本航線客機塗上嚕嚕米彩繪。

Yle文化事務總編輯托恩曼斯（Johanna Törn-Mangs）受訪時說，嚕嚕米故事就像文化黏著劑。邀請名人時，受訪者立刻分享童年記憶，有人坦承曾因讀得入迷而翹課，另有人說長大後才懂書中深意。