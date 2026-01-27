澳洲禁兒少用社群 英法擬跟進 精神科醫師憂反讓家長卸責

我的頻道

中央社／巴黎綜合外電報導
Instagram、TikTok等社群媒體被指可能危害青少年心理健康。(路透)
澳洲政府於上月正式展開青少年社群媒體的禁令，禁止16歲以下的人使用Instagram、TikTok 和 YouTube 等10個平台，包括法國和英國等國，正考慮效法澳洲的做法，禁止兒童及部分青少年使用社群媒體。不過，專家們對此措施的有效性仍意見分歧，辯論激烈。

中央社引述法新社報導，支持禁令者警告，必須採取行動來因應年輕人心理健康惡化的問題，但持不同意見的人認為，相關證據不明確，應該更審慎處理。

澳洲上月率先成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用Instagram、Facebook、Tiktok和YouTube等廣受歡迎、商業價值龐大的社群平台的國家。

法國正在審議類似的法案，擬禁止15歲以下兒少使用社群媒體，其中一項法案由總統馬克宏（Emmanuel Macron）主導推動；而英國上議院投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾（Keir Starmer）面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力。

英國上議院近日投票通過，以禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項議案讓英相施凱爾面臨須跟進澳洲類似禁令的壓力。

這項法案也將提送下議院（House of Commons）審議。下議院由工黨掌控多數席次，目前有超過60名工黨議員呼籲施凱爾應支持禁令。

包括演員休葛蘭（Hugh Grant）等知名人士也呼籲政府支持這項提案，他們認為光靠家長是無法完全消弭社群媒體對孩童帶來的危害。

衛報報導，美國心理學家海德特（Jonathan Haidt）2024年暢銷書「失控的焦慮世代」（The Anxious Generation）中主張，長時間盯著螢幕——特別是社群媒體，正在改變兒童大腦結構，「導致心理疾病大流行」。這本書在政界具有影響力，但在學術圈卻引發爭議，主要分歧之一在於，如何準確界定社群媒體對青少年心理健康的影響有多大。

加拿大心理學家歐傑斯（Candice Odgers）指出，海德特所描述的可怕故事「缺乏科學根據」；澳洲昆士蘭大學研究員諾特爾（Michael Noetel）則表示，有「大量證據」顯示社群媒體對青少年有害，並補充說，有人對證據的要求過於嚴苛。

法國公衛監管單位「食品、環境及職業衛生安全局」（ANSES）經過審查後，裁定社群媒體確實對青少年，尤其是女孩，造成多項不良影響，雖然心理健康下滑並非單一原因所致。

也有學者質疑一刀切的全面禁令。澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）辛赫（Ben Singh）追蹤超過10萬名澳洲青少年，持續三年進行研究發現，狀況最差的青少年分別是重度使用社群媒體（每天超過2小時）的人，與完全不用社群媒體的人。健康狀況最佳的是適度使用社群網站的青少年。

法國精神科醫師蒂塞隆（Serge Tisseron）多年來一直警告螢幕對健康的巨大威脅：「社群媒體危害極大。」不過，他也擔心這項禁令會被精通科技的青少年輕易繞過，並讓家長卸責。他指出：「近年來，有關這議題的討論變得極端，不是全面禁用，就是完全不管。」他呼籲應該有更細緻的規範。

劍橋大學研究員歐本（Amy Orben）表示：「大約一年內，我們應該能更清楚了解澳洲社群媒體禁令的成效，以及是否導致其他意想不到的後果。」

