法國、瑞士嬰兒奶粉含毒菌 召回多國產品 重創全球信任

快訊

中央社／巴黎綜合外電報導
圖為2017年12月拉克塔利斯和法國當局已下令在全球召回數百萬件產品。(美聯社)
近幾周，嬰兒配方奶粉接連爆出品質疑慮，再度衝擊全球乳品產業的信任基礎。事實上，過去多年來，已有多家大型食品企業因產品遭受污染，不得不展開大規模的嬰兒配方奶粉召回行動。

中央社引述法新社報導指出，法國乳製品龍頭拉克塔利斯公司（Lactalis）近日宣布，因擔憂部分產品可能含有有害毒素，已在法國、中國、澳洲墨西哥等多個國家，召回特定批次的嬰兒配方奶粉。

拉克塔利斯為全球規模最大的乳製品集團之一，早在2017年至2018年間，也曾因產品遭污染，導致數十名嬰兒感染沙門氏菌，被迫進行大範圍的奶粉回收。

拉克塔利斯說明，這次事件起因於供應商提供的一項原料檢出仙人掌桿菌毒素（cereulide），因此主動回收6批Picot品牌嬰兒配方奶粉，相關產品主要在藥局與大型零售通路販售。該毒素可能引發腹瀉與嘔吐等症狀。

公司表示，理解相關消息可能引起嬰幼兒家長的不安，但也指出，法國主管機關目前尚未接獲任何與食用這些產品相關的不良反應通報或申訴案例。

拉克塔利斯並未公布涉事原料供應商名稱，僅對外揭露6個受影響的產品批號，並強調其他批次產品均屬安全。

拉克塔利斯發言人補充，除法國外，召回行動也涵蓋澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國及台灣，且各國僅涉及「少數批次」產品。

另一方面，自本月初以來，瑞士食品大廠雀巢公司（Nestlé）已在全球約60個國家召回嬰兒配方奶粉，原因同樣與可能遭仙人掌桿菌毒素污染有關。

法國衛生當局日前表示，正就一名曾食用被召回雀巢嬰兒配方奶粉的嬰兒死亡案件進行調查，但目前尚未確認死亡與產品之間存在直接關聯。

此外，法國食品業另一龍頭達能集團（Danone）也於近日指出，新加坡當局已扣留一批Dumex Stage 1嬰兒配方奶粉，並強調該批產品尚未流入零售市場。

回顧過往案例，2019年1月，法國乳製品公司索迪拉克（Sodilac）曾召回約40萬罐在西班牙北部工廠生產的嬰兒配方奶粉，其中包括知名品牌Modilac，原因是有嬰兒在食用後感染沙門氏菌。嬰幼兒、年長者與免疫力低下族群一旦感染，恐引發嚴重併發症，甚至危及生命。

再往前追溯，2013年紐西蘭恆天然乳品集團（Fonterra）曾因3批用於製造嬰兒配方奶粉、成長奶粉及運動飲料的濃縮乳清蛋白，被懷疑含有肉毒桿菌，進而在全球召回約1000噸相關乳製品。後續經基因與生物分析證實，該菌為無害的梭狀芽孢桿菌（C. sporogenes），並非肉毒桿菌（C. botulinum）。

澳洲 墨西哥 新加坡

