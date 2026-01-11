巴西4娃爸吃西瓜比賽噎死 獎品僅1份薯條 妻子目擊崩潰

37歲的切拉索馬和妻子育有4名孩子，在度假村參加吃西瓜比賽時噎死。（取材自臉書）

巴西 發生一起吃西瓜 奪命悲劇，聖保羅州一名37歲參賽者切拉索馬（Carlos Cerasomma）、也是四娃爸參加度假村辦的吃西瓜大賽，吃到中途在妻子面前被活活噎死，現場沒有工作人員懂急救，最後是一名住客上前施作心肺復甦（CPR）。25分鐘後救護車抵達，該名爸爸送院確認因呼吸道阻塞窒息死亡，死者妻子情緒崩潰將採取法律行動向度假村追究責任。

香港01報導，事件發生在巴西聖保羅州，切拉索馬是塑膠工業貿易公司的銷售員，與妻子育有四名孩子。2025年12月11日，切拉索馬到聖佩德羅（Sao Pedro）溫泉度假村遊玩，其中一項活動是吃西瓜大賽，當時還有五人參戰，玩法是禁止用手，迅速吃完桌上的西瓜，獎品是一份薯條。

有目擊者向當地媒體G1透露，切拉索馬吃了一會西瓜後被噎住，現場人員大聲呼叫救生員，還有人問是否有人懂急救，最終是一名女住客為切拉索馬做心肺復甦（CPR），約25分鐘後消防救護隊抵達。消防指出，傷者在下午4時40分送到急診室，最終死於呼吸道阻塞導致的窒息。

事發後涉事度假村解釋，該名住客是參加活動時身體不適，引發心肺功能停止，強調當時已立即啟動緊急救援，進行初步救援及呼叫救護車，住客送院前仍有生命跡象。

但死者妻子山度士（Kimberly Santos）反擊，她批評度假村安排失當，指丈夫身高180公分，卻要用一張矮桌子低頭趴著吃；且現場沒配置醫療人員，耽誤了救人時機，她將採取法律行動。