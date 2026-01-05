我的頻道

2026年星座×血型運勢排行 這2星座獨佔前10

加州華人聚居區好市多、家得寶 多人「零元購」下場慘

西班牙首都三王節遊行 煙火燈光秀告別聖誕假期

中央社5日專電
西班牙首都馬德里5日晚間舉行孩童們期待了一整年的「三王節遊行」（Cabalgata de los Reyes），在三王演說後，以煙火秀搭配燈光秀，為活動畫下句點。(中央社)

西班牙首都馬德里5日傍晚舉行年度「三王節遊行」（Cabalgata de los Reyes），由2100人組成的遊行隊伍、15輛花車狂撒1200公斤糖果給沿路的大人小孩，終以煙火燈光秀將聖誕假期推向高潮。

1月6日「三王節」（Día de Reyes）是基督教傳統節日，對西班牙人意義重大。對大人來說，三王節是聖誕假期的最後一個節日，放完假就要開工了；對孩子來說，三王節是傳統上收聖誕禮物的日子，被視為「西班牙的兒童節」。

三王節的典故來自聖經記載，在耶穌誕生時，來自東方的3位國王Gaspar、Melchor、Baltasar（又稱為三博士、三賢士或三智者）得到星星的指引，在1月6日抵達伯利恆（Bethlehem），在馬槽向聖嬰耶穌獻上黃金、乳香和沒藥3樣禮物。

遵循這項傳統，西班牙父母會在1月6日清晨送小孩禮物。因此，1月5日可說是西班牙聖誕假期中最熱鬧的一天，大人趕著買辦禮物，警察出動管制交通，全國大城小鎮都會盛大舉行孩童們期待了一整年的「三王節遊行」。

每年此時，西國各家媒體都會大幅報導並且實況轉播各地的遊行活動，從三王如何抵達、造型和化妝細節、花車是否酷炫、發送了多少糖果等，都是民眾關注焦點。

西班牙首都馬德里5日晚間舉行年度「三王節遊行」（Cabalgata de los Reyes），活動以市政廳施放的燦爛煙火秀畫下句點後，許多民眾與遊客仍依依不捨地逗留，與點綴了繽紛燈光的西貝萊斯噴泉及馬德里市政廳合影後，才心滿意足離場。(中央社)

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，今年首都馬德里三王節遊行以「文學」為主題，由巨大的伯利恆之星揭開序幕，巡遊隊伍裝扮成西班牙巨著「唐吉軻德」（Don Quijote de la Mancha）及法國著名科幻小說家居勒．凡爾納（Jules Verne）筆下的人物與角色，打造出一座「移動圖書館」。

遊行隊伍自傍晚6時啟程，在大樂隊熱力四射的伴奏下，穿梭馬德里市中心軸心街道，於9時前抵達位在西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）上的馬德里市政廳，所到之處萬人空巷，擠不到舞台前的眾多民眾如記者，只能遠遠地透過大螢幕觀看三王演說。

雖然受到北極寒流來襲影響，夜晚氣溫降至攝氏1度，但是來看遊行的孩子們熱情不減，坐在父母親的肩上開心地向三王揮手，高喊「三王節快樂」。

遊行活動以市政廳施放的燦爛煙火秀畫下句點後，許多民眾與遊客仍依依不捨地與點綴了繽紛燈光的西貝萊斯噴泉及馬德里市政廳自拍合影，才心滿意足離場，氣氛歡樂且寧靜。

西班牙人熱愛「三王節」（Día de Reyes）慶典，首都馬德里5日晚間舉行年度「三王節遊行」，大人小孩共襄盛舉，許多民眾在活動結束後，還依依不捨歡樂自拍。(中央社)

除了馬德里以外，西班牙各地的三王節遊行也是創意十足，巴塞隆納的三王搭船、維多利亞（Vitoria）的三王搭火車、班普羅納（Pamplona）的三王騎駱駝抵達活動現場，最震撼的是北部拉里奧哈（La Rioja）區域首府約格洛諾（Logroño）的三王，搭乘直升機降落在坐滿1萬4000人的足球場裡，由此可見西班牙人對三王節的重視與狂熱。

儘管正值一年中最嚴寒的日子之一，3位國王都履行了他們的歷史使命，今晚西班牙的孩子們都會乖乖上床睡覺，期待三王節一早起來，除了有「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）吃，還能收到滿滿的禮物。

