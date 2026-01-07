我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

日本賀年郵件約3.6億張 連17年減少 比去年元旦少26%

中央社／東京綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本全國郵差於2026年元旦遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，數量連續17年減少。(中央社)
日本全國郵差於2026年元旦遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，數量連續17年減少。(中央社)

日本郵便公司公布最新統計初值，2026年元旦全國郵差遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，較2025年同期大減26%，不僅創下2007年日本郵政民營化以來新低，也已連續17年呈現下滑趨勢。隨著社群媒體與即時通訊普及，加上郵資上漲，日本民眾寄送實體賀年卡的習慣持續式微，傳統「年賀狀」文化面臨轉型考驗。

時事通信社與日本電視台（Nippon TV）等日媒報導，日本民眾向來有在新年寄送實體賀年卡向親友致意的習慣。元旦當天，日本各地郵局照例出動郵差投遞賀年郵件。東京都新宿區一間郵局舉行投遞出發儀式，在太鼓演奏下，郵差身穿不同年代的制服啟程送件，象徵傳統延續。

總務大臣林芳正在這場儀式中表示，「賀年卡不僅是通訊方法，也是連起人與人羈絆重要的習慣」。日本郵政社長根岸一行也說道，「（這些信件）有著寄信人重要的心意」。

根據日本郵政初步統計，2026年元旦遞送的賀年郵件量約3億6300萬張，為民營化後最低。回顧歷史，日本賀年卡發行量曾在2004年達到高峰，約44億6000萬張；但隨後因通訊軟體盛行、寄送成本上升等因素，數量逐年下探。2026年新年用賀年卡發行量降至約7億5000萬張，首度跌破10億張門檻，顯示實體賀年卡的影響力持續縮小。

日本「年賀狀」是年底寄送、確保元旦當天送達的祝賀卡片，通常印有圖畫、照片與祝福語。德國之音報導，年賀狀起源可追溯至平安時代，明治時期隨現代郵政制度建立而普及，曾因電腦與印表機普及而再度興盛。不過近年隨線上傳訊取代實體往來、職場人際互動變化，年賀狀快速式微。相關報導也引發日本社會對如何保存這項傳統文化的討論與關注。

日本 郵政 社群媒體

上一則

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

下一則

布拉格博物館整修5年 古蹟模型數位亮相 150年前建築活過來

延伸閱讀

悠仁親王首度參加日皇室新年朝賀 遇裸男怪叫被捕

悠仁親王首度參加日皇室新年朝賀 遇裸男怪叫被捕
中日關係緊張…蘇州動漫展 華男Cos日漫角色被押走

中日關係緊張…蘇州動漫展 華男Cos日漫角色被押走
日本3600種食品將漲 便利店飯糰價翻倍 蛋拌飯變奢侈品

日本3600種食品將漲 便利店飯糰價翻倍 蛋拌飯變奢侈品
不再打街機 日本遊樂場靠夾娃娃機轉型 營收占比升至60%

不再打街機 日本遊樂場靠夾娃娃機轉型 營收占比升至60%

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火