日本賀年郵件約3.6億張 連17年減少 比去年元旦少26%

日本全國郵差於2026年元旦遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，數量連續17年減少。(中央社)

日本 郵便公司公布最新統計初值，2026年元旦全國郵差遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，較2025年同期大減26%，不僅創下2007年日本郵政 民營化以來新低，也已連續17年呈現下滑趨勢。隨著社群媒體 與即時通訊普及，加上郵資上漲，日本民眾寄送實體賀年卡的習慣持續式微，傳統「年賀狀」文化面臨轉型考驗。

時事通信社與日本電視台（Nippon TV）等日媒報導，日本民眾向來有在新年寄送實體賀年卡向親友致意的習慣。元旦當天，日本各地郵局照例出動郵差投遞賀年郵件。東京都新宿區一間郵局舉行投遞出發儀式，在太鼓演奏下，郵差身穿不同年代的制服啟程送件，象徵傳統延續。

總務大臣林芳正在這場儀式中表示，「賀年卡不僅是通訊方法，也是連起人與人羈絆重要的習慣」。日本郵政社長根岸一行也說道，「（這些信件）有著寄信人重要的心意」。

根據日本郵政初步統計，2026年元旦遞送的賀年郵件量約3億6300萬張，為民營化後最低。回顧歷史，日本賀年卡發行量曾在2004年達到高峰，約44億6000萬張；但隨後因通訊軟體盛行、寄送成本上升等因素，數量逐年下探。2026年新年用賀年卡發行量降至約7億5000萬張，首度跌破10億張門檻，顯示實體賀年卡的影響力持續縮小。

日本「年賀狀」是年底寄送、確保元旦當天送達的祝賀卡片，通常印有圖畫、照片與祝福語。德國之音報導，年賀狀起源可追溯至平安時代，明治時期隨現代郵政制度建立而普及，曾因電腦與印表機普及而再度興盛。不過近年隨線上傳訊取代實體往來、職場人際互動變化，年賀狀快速式微。相關報導也引發日本社會對如何保存這項傳統文化的討論與關注。