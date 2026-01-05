新加坡建國60年「生日禮」消費券禁買麥當勞 小店生意翻紅

新加坡2025年發放消費券，讓新加坡民眾在當地鄰里小店使用。(中央社)

2025年是新加坡 建國60周年，政府以「SG60」為名推出一系列活動，從市區燈光秀到社區節慶，都能感受到濃厚的國慶氣氛；不過，在一個生活成本節節上升的城市裡，最讓全民引頸期盼的不是煙火或表演，而是2025年特別推出的「SG60 消費券」。

依官方規畫所有年滿21歲的新加坡公民可收到新幣600元（約466美元）的SG60消費券，60歲以上的長者則能額外獲得新幣200元。這筆「生日禮」不算小，成了許多人茶餘飯後的話題。

新加坡上班族Matt說，「2025年政府發了三輪消費券，真的省了不少。」新加坡的消費券制度，讓民眾普遍認為是常態性福利，每年會視財政狀況推出不同金額，2025年剛好遇上SG60，三筆加總起來就顯得格外「有感」。

第一輪發生在1月，根據前一年度的財政預算案，政府為了協助家庭應對物價壓力，讓每戶21歲以上的新加坡公民領取新幣300元（約233美元）消費券。第二輪則來自2025年的預算案，所有家庭都能拿到新幣800元（約622美元）鄰里消費券，分別在今年5月與明年1月入帳。等到7月SG60的特別版再加碼，每位成人新幣600元。

新加坡的消費券有趣之處，不只在於金額，而是使用方式，政府將消費券整合在CDC Vouchers網站，用新加坡數位身分證Singpass登入認證即可領取，且它不是單純「全民普發」，還帶有政策上的巧思。

消費券主要分兩類：鄰里商家，包含小販中心、組屋樓下小商店與超市。前者提供餐飲與家用品，後者則方便民眾採買食材。這種設計一方面確保家庭的基本需求，另一方面也明顯導向「支持本地小店」。