潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機

中央社羅馬專電
義大利人習慣在聖誕節贈送親友客戶禮品，每3個義大利人就有1位選擇購買「美食禮盒」。圖為羅馬聖誕裝飾。(歐新社)
義大利人習慣在聖誕節贈送親友客戶禮品，每3個義大利人就有1位選擇購買「美食禮盒」。圖為羅馬聖誕裝飾。(歐新社)

聖誕節義大利不僅象徵家庭歡聚與宗教節慶，背後也有龐大產業商機。聖誕糕點每年可創造逾1.13億歐元（約1.3億美元）外銷額，聖誕送禮習俗更是帶動食品業、包裝廠下半年業績的重要功臣。

中央社實際走訪相關產業，一家傳承三代的甜點老店Fraccaro，如今所產的8成「聖誕麵包」外銷到全世界，客戶包括台灣；另一家紙箱工廠IMBALLI內，許多產線從幾個月前就已經忙著替客戶印製聖誕禮盒包裝。

聖誕麵包風靡全球 台灣偏愛喜氣紅色包裝

走進義大利超市，架上堆滿各式各樣「聖誕麵包」（panettone，或譯為「潘尼朵尼」），這種做工繁複、需長時間發酵的甜點，被視為義大利傳統糕點之王，現成為全球在聖誕節都愛享用的甜點，外銷商機龐大。

根據義大利食品聯盟（Unione Italiana Food）21日發布數據，義大利聖誕麵包及另一種聖誕糕點「黃金麵包」（pandoro），在2024年出口額超過1.13億歐元，其中歐洲的法、德、比利時、瑞士、英國是最大市場，其次是美、加、澳洲、巴西和阿根廷。

亞洲市場近年也節節攀升。創立於1932年的老店Fraccaro總裁佛洛卡羅（Luca Fraccaro）告訴中央社，該店80%聖誕麵包銷售海外，除了歐美，客戶包括亞洲的台灣、新加坡、日本、南韓等，一般最熱銷是果乾、葡萄乾等經典款，但各國客戶特色不同，「舉例來說，台灣客戶通常偏好紅色包裝產品」。

潘尼朵尼(panettone)這種做工繁複、需長時間發酵的甜點，被視為義大利傳統...
潘尼朵尼(panettone)這種做工繁複、需長時間發酵的甜點，被視為義大利傳統糕點之王，外銷商機龐大。圖為上月舉辦的2025世界耶誕麵包錦標賽(Panettone World Championship)，台灣團隊勇奪總冠軍。(中央社)

Fraccaro旗艦店面展示著家族老照片，身為家族第三代的佛洛卡羅說，聖誕麵包的靈魂是「天然活酵母」（lievito madre），「從我祖母90多年前創店以來，我們一直傳承培養著同一份活酵母種，以延續傳統風味」。

但想不被潮流淘汰，老店必須兼顧創新，Fraccaro在1999年生產全球第一款「有機認證」聖誕麵包。佛洛卡羅舉例，亞洲顧客通常不喜歡太甜商品，有些顧客顧慮健康不喜攝入太多奶油，因此店家也會因應趨勢調整配方。

聖誕節在義大利不僅象徵家庭歡聚與宗教節慶，背後也有龐大產業商機。北義甜點老店Fr...
聖誕節在義大利不僅象徵家庭歡聚與宗教節慶，背後也有龐大產業商機。北義甜點老店Fraccaro總裁佛洛卡羅日前接受中央社專訪時說，聖誕麵包外銷客戶包括台灣。(中央社)

義大利聖誕愛送美食禮盒 帶動包裝廠業績

義大利人習慣在聖誕節贈送親友客戶禮品，根據義大利農牧協會（Coldiretti）於22日發布調查，每3個義大利人就有1位選擇購買「美食禮盒」。禮盒內容通常是火腿、起司、葡萄酒、橄欖油、松露醬、巧克力等，不同品項價差頗大，超市可買到15歐元（約17美元）平價組合，專賣店禮盒則可高。

鑒於許多顧客購買時會在意禮盒外觀，「禮盒包裝」也變成商家另類戰場。義大利頂級餅乾BABBI今年宣布，找知名插畫家瓦洛多（Chiara Varotto）推出聖誕限量版鐵盒、吊飾球，標榜禮盒吃完還有收藏價值。

記者實地走訪一家位在北義的IMBALLI公司的工廠，其幫義大利費列羅集團（Ferrero）製作包裝，產品包括暢銷全球的金莎、健達巧克力等。公司總裁拜蘭（ Marco Ballan）告訴中央社，聖誕禮盒是需求量最高的季節性訂單，常提早好幾個月就開始接單製作，「工廠內聖誕節來得特別早，有時剛過完暑假就會看到印好的聖誕禮盒」。

紙箱包裝業在當代的挑戰是必須符合環保趨勢。拜蘭引領記者參觀高度自動化的工廠，他強調相信企業未來的競爭力在於「永續」，因此公司除了致力以回收廢料生產新紙，機器運轉產生的蒸汽也被用於供暖，工廠並大規模安裝太陽能板提供綠能。

對於不少民眾擔憂聖誕包裝箱破壞環境，義大利包裝盒製造商協會主席梅卡羅齊（Andrea Mecarozzi）近日向義媒表示，義大利紙板回收率高達92.5%，居歐洲之首，且用於生產瓦楞紙板的原料89%來自回收材料，很多顧客也願意重複利用紙箱寄送，有助將傷害減到最低。

