不坐雪橇改搭路面電車 布魯塞爾聖誕老人提前送祝福

中央社17日專電
聖誕節將至，布魯塞爾的聖誕老人搭上路面電車與乘客互動，當列車到達停靠站並開門時，聖誕老人會下車向乘客揮手道別。(中央社)
聖誕節將至，布魯塞爾的聖誕老人搭上路面電車與乘客互動，當列車到達停靠站並開門時，聖誕老人會下車向乘客揮手道別。(中央社)

聖誕節將至，布魯塞爾街頭瀰漫著濃厚過節氛圍，除了各式裝飾外，主題彩繪路面電車也行駛在街道上。聖誕老人更提前現身，不搭雪橇改乘坐電車，與乘客同樂並獻上節日祝福。

從1日起，在布魯塞爾街頭可以看到以聖誕節為主題的彩繪路面電車穿梭。不少當地民眾與觀光客在路上巧遇時，紛紛拿起手機或相機拍照、錄影，有許多兒童看到這樣的列車更是興奮的歡呼。

為了增添節日氛圍與話題性，負責營運路面電車的布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）更推出了「聖誕老人陪伴搭車」的活動，聖誕老人將會搭上特定時段與路線的列車，並在車上與乘客互動。

首班聖誕老人列車於17日中午從位在時尚精品街區的Louise車站出發，由於事前已經預先公布車次資訊，因此在列車抵達前，月台上已經聚集了許多人，其中有許多兒童。不少父母精心替孩子裝扮，讓他們穿戴滿滿的聖誕元素搭上這班列車。

帶著5歲兒子前來搭車的史黛拉告訴中央社記者，前一陣子透過社群平台得知有這個活動，就決定要帶孩子來，因為孩子很喜歡聖誕節與聖誕老人，同時也希望能讓他留下美好的回憶。

由於一開始大量乘客湧入電車，令車廂內一度寸步難行，聖誕老人也只能坐在座位上，直到電車經過幾站後，車內乘客人數略為下降，聖誕老人才起身行走並與乘客互動。

在約半小時的車程中，聖誕老人除了與乘客合影之外，也向乘客送上「聖誕快樂」等祝福，甚至當列車到達停靠站並開門時，會下車向乘客揮手道別。不少下了車的兒童也會依依不捨的猛力揮手。

根據STIB-MIVB公布的資訊，聖誕主題彩繪路面電車將從12月1日起行駛至明年1月4日。除了17日之外，聖誕老人也會在20日下午搭上主題電車，與乘客一同歡慶即將到來的聖誕節。

聖誕主題彩繪路面電車行駛在布魯塞爾的街道上，讓節日氛圍大大提升。(中央社)
聖誕主題彩繪路面電車行駛在布魯塞爾的街道上，讓節日氛圍大大提升。(中央社)
布魯塞爾聖誕列車的話題滿滿，不少父母精心替孩子裝扮，讓他們穿戴滿滿的聖誕元素搭上...
布魯塞爾聖誕列車的話題滿滿，不少父母精心替孩子裝扮，讓他們穿戴滿滿的聖誕元素搭上這班列車。(中央社)
聖誕節將至，布魯塞爾的聖誕老人搭上路面電車，與乘客互動並送上祝福。(中央社)
聖誕節將至，布魯塞爾的聖誕老人搭上路面電車，與乘客互動並送上祝福。(中央社)

