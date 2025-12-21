澳洲禁16歲以下10款社媒 Lemon8、小紅書…下載量魔幻成長

我的頻道

12月10日，在澳洲雪梨一名青少年手機螢幕上顯示TikTok推播訊息。當天澳洲禁止16歲以下用戶使用社群媒體的法律正式生效。（路透）
12月10日，在澳洲雪梨一名青少年手機螢幕上顯示TikTok推播訊息。當天澳洲禁止16歲以下用戶使用社群媒體的法律正式生效。（路透）

澳洲日前宣布禁止16歲以下兒少使用十款主流社群媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等在名單中。受此禁令影響，小紅書等其他不在禁止名單內的App的下載量大增，出現「魔幻式成長」。

英國「金融時報」報導，根據蘋果App Store的排行榜，上周TikTok母公司字節跳動（ByteDance）旗下的生活風格應用程式Lemon8，躍居App Store下載量最高的生活類App，其次是照片分享應用程式的Yope。

標榜提供兒童安全空間的美國影音分享平台Coverstar排名第三，中國的小紅書也增加不少新用戶。就連Meta旗下即時通訊軟體WhatsApp也從中受益，因為16歲以下的澳洲兒少得尋找新管道維繫社交網絡。

澳洲成為全球第一個禁止16歲以下未成年人註冊、使用十款被認定可能對兒少造成傷害社媒平台的國家。被禁社媒平台分別為YouTube、X（即之前的推特）、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch、Threads以及Kick。這些公司若違反規定讓未成年人註冊使用，最重面臨5000萬美元罰款。

澳洲科廷大學（Curtin University）教授李佛（Tama Leaver）表示，隨年輕用戶湧入，成為替代品的未遭禁App、通訊服務與遊戲平台，很可能出現「魔幻般成長」。

TikTok母公司字節跳動(ByteDance)旗下的生活風格應用程式Lemon...
TikTok母公司字節跳動(ByteDance)旗下的生活風格應用程式Lemon8，日前在澳洲躍居App Store下載量最高的生活類App。(美聯社)

李佛說：「對被迫退出原平台的人來說，他們正尋找新去處。他們目前是到處蜻蜓點水，之後會重新集結。」

TikTok旗下的Lemon8，已與負責執行新法的澳洲網安專員（eSafety Commissioner）會談。

總部註冊於美國德拉瓦州（Delaware）的Yope，執行長伊斯梅勞（Bahram Ismailau）告訴金融時報，他們尚未在澳洲行銷，但目前當地用戶已超過10萬人，且註冊人數現因口耳相傳而快速成長。

