三輪車為家養6狗 馬尼拉67歲拾荒街友 挨餓也要讓狗吃飽

以三輪車為家的67歲馬尼拉街友卡羅斯，即使連自己的溫飽都難以顧全，仍無怨無悔守護6條流浪狗，感動無數網友。(中央社)

在馬尼拉車水馬龍 的街道上，以人力三輪車為家、靠拾荒為生的67歲街友卡羅斯，無怨無悔守護6條流浪狗，感動無數網友。

中央社報導，在車來車往的馬路上，被網友暱稱為卡羅斯老爹（Tatay Carlos）的街友，費力地踩著三輪車踏板緩慢前行。三輪車上掛滿水桶、鍋具，還擠著6隻流浪狗。就這樣1人6狗組成的家庭，在菲律賓最大的都會區相依為命。

卡羅斯10歲那年失去雙親，從此以街頭為家。他受訪時說：「我沒有家人，牠們就是我的家人…我從牠們身上看到我自己，同是被家庭與社會遺棄的一群。」

年輕時，卡羅斯曾在餐廳、工地與教會打零工，也曾成家育有4女1男，但最終仍回到街頭。被問及為何未與家人同住，他不願多談，只淡淡地說：「有時候陌生人還比家人溫暖，至少還願意給我食物。」

多年來，即使連自己的溫飽都難以顧全，卡羅斯仍然收留了一條又一條流浪狗，最老的一隻已經7歲，曾經陪他撐過新冠疫情 。他在街頭拾荒或乞討換取微薄收入，經常寧可自己挨餓，也要讓身邊的狗吃飽。

67歲的馬尼拉街友卡羅斯用善心人捐的三輪車，帶著6條收留的流浪狗浪跡街頭。(中央社)

據他回憶，年輕時曾重病發燒數日後奇蹟痊癒，但最疼愛的狗卻莫名死去，巫醫告知，這條狗替他承擔了劫難，從此他更發心要盡力照顧流浪狗。

卡羅斯原本住在木製手推車裡，但他的善心被看見，於是有人替他量身打造出一輛人力三輪車，他笑稱自己終於有了「獨棟公寓」，「一樓」放小木櫃收納裝個人物品，「二樓」是臥室，「三樓」和「頂樓」則是毛小孩們的生活空間。

1人6狗的組合被動物福利倡議者注意到，也讓卡羅斯在網路走紅，路過民眾不時提供食物、甚至狗糧，電視台也來報導。他把電視台、名人來訪的照片貼在三輪車上留念。

如今，卡羅斯對生活已沒有奢求，只希望毛小孩們都能比自己先離世，「因為如果是我先走的話，牠們又要回到街上、再度流浪。」

菲律賓仍有許多像卡羅斯一樣的街友，在社會底層艱難度日。根據社會福利部2023年發布的備忘錄，全菲律賓估計約有450萬名無家可歸者，其中約2/3集中於大馬尼拉都會區。