巴西女一夜情2男懷上雙胞胎 親子鑑定2個孩子不同爸

世界新聞網／輯
(示意圖／AI生成)
(示意圖／AI生成)

巴西一名女子在同一天晚上先後與兩名男子發生性行為後懷上雙胞胎，不過經過親子鑑定，兩名男嬰分別有不同的父親，此種罕見現象全球目前僅有20宗紀錄。

這位母親近日接受西班牙電視台 Antena 3 採訪時說：「我們做了DNA檢測，結果發現參與檢測的男子只是其中一名孩子的父親。」

她補充：「這結果讓我很意外，我從未想過會發生這種事。不過如今孩子們都很健康、狀況良好，他們沒有與父親們同住。」

這名女子在2022年懷孕，並在孩子出生八個月後進行親子鑑定。

此種極為罕見的現象稱為「異父超受精」（heteropaternal superfecundation），此狀況出現在母體一次排卵周期中釋放多顆卵子，並於短時間內分別被不同男性受精；也可能是母親於短時間內排卵兩次，並各自受精所致。

負責此案的醫師法蘭科（Tulio Jorge Franco）表示，在這種情況下，雙胞胎共享母親的基因，但分別在不同的胎盤中發育。

據巴西媒體報導，這位母親起初雖然發現雙胞胎兒子外貌相似，但對其中一人的血緣關係存疑，便先與其中一名男子進行親子檢驗，結果僅證實其中一名男嬰的父子關係；她遂要求另一名男子進行親子檢驗，最終確認另一名男嬰的生父身分。

令人動容的是，其中一名男子已主動承擔兩名孩子的撫養責任，兩個寶寶也已登記在他的名下，他目前為兩名孩子提供「所有必要的支持」。

消息曝光後，社群媒體上引發廣泛討論，一名Ｘ平台網友評論：「只有她自己知道發生了什麼。」也有人留言稱：「這可能是第一次被報導，但肯定不是第一次發生。」

親子 巴西 社群媒體

