巴西女一夜情2男懷上雙胞胎 親子鑑定2個孩子不同爸

巴西 一名女子在同一天晚上先後與兩名男子發生性行為後懷上雙胞胎，不過經過親子 鑑定，兩名男嬰分別有不同的父親，此種罕見現象全球目前僅有20宗紀錄。

這位母親近日接受西班牙電視台 Antena 3 採訪時說：「我們做了DNA檢測，結果發現參與檢測的男子只是其中一名孩子的父親。」

她補充：「這結果讓我很意外，我從未想過會發生這種事。不過如今孩子們都很健康、狀況良好，他們沒有與父親們同住。」

這名女子在2022年懷孕，並在孩子出生八個月後進行親子鑑定。

此種極為罕見的現象稱為「異父超受精」（heteropaternal superfecundation），此狀況出現在母體一次排卵周期中釋放多顆卵子，並於短時間內分別被不同男性受精；也可能是母親於短時間內排卵兩次，並各自受精所致。

負責此案的醫師法蘭科（Tulio Jorge Franco）表示，在這種情況下，雙胞胎共享母親的基因，但分別在不同的胎盤中發育。

據巴西媒體報導，這位母親起初雖然發現雙胞胎兒子外貌相似，但對其中一人的血緣關係存疑，便先與其中一名男子進行親子檢驗，結果僅證實其中一名男嬰的父子關係；她遂要求另一名男子進行親子檢驗，最終確認另一名男嬰的生父身分。

令人動容的是，其中一名男子已主動承擔兩名孩子的撫養責任，兩個寶寶也已登記在他的名下，他目前為兩名孩子提供「所有必要的支持」。

消息曝光後，社群媒體 上引發廣泛討論，一名Ｘ平台網友評論：「只有她自己知道發生了什麼。」也有人留言稱：「這可能是第一次被報導，但肯定不是第一次發生。」