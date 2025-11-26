重出勤、生活成本高… 阿聯酋高薪 留不住印度工程師

阿拉伯聯合大公國在基礎建設上非常先進，薪酬也高。(路透資料照片)

高薪往往被視為夢幻工作的首要條件，但一份月薪高達3萬元迪拉姆（約8168美元）的阿拉伯聯合大公國科技職缺，卻讓印度 工程師艾德文（Advin Roy Netto）在短短三個月內萌生退意。他在Instagram公開離職原因後，引發許多在中東工作的網友共鳴。

綜合外媒報導，艾德文說，當初為了拿到夢想工作的職缺，他花了五個月取得當地簽證 ，然而在實際進入職場後，卻發現與想像不太一樣。他表示，自己在印度工作時，習慣以成果為導向，出勤並非唯一衡量標準；然而在阿拉伯聯合大公國，只要早上9點前沒打卡，就會被算「半天缺勤」，讓他難以適應。

艾德文也提到，雖然阿拉伯聯合大公國在基礎建設上非常先進，但數位產品與設計思維的發展仍相對緩慢，相關討論常遭抗拒。除此之外，部分高階職位更傾向以國籍而非實力決定人選，讓真正具備專業能力的人難以發揮。

盡管收入可觀，他坦言高生活成本也會吞掉不少開銷，「月薪3萬迪拉姆看起來很高，但要在那邊過得舒服，至少得花掉1萬迪拉姆。」最終，他選擇回到讓自己更自在的工作環境。

不過，艾德文強調自己的離職並非否定阿拉伯聯合大公國，他稱當地治安良好、機會多，食物品質更是世界頂尖，「就連一杯優格都會讓你懷疑自己為什麼還相信印度的食品標準機構」。

他的貼文曝光後，大批在中東工作的網友留言表示「完全有同感」，包括超長工時、重出勤的管理文化與不同國籍間的薪資差異，都讓人身心俱疲。有人分享自己曾每天從早上7點半工作到晚上9點、每周六天；也有人指出，外界常以為「到阿拉伯聯合大公國就是高薪、存錢快」，但實際的職場壓力與生活代價往往被忽略。