故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識

快訊

中央社專電
國立故宮博物院策劃的「龍」特展，17日晚間在巴黎布朗利河岸博物館登場，呈現龍在歷史與文化中的多重意涵。(中央社)
國立故宮博物院策劃的「龍」特展，17日晚間在巴黎布朗利河岸博物館登場，呈現龍在歷史與文化中的多重意涵。(中央社)

國立故宮博物院策劃的「龍」特展在巴黎布朗利河岸博物館登場，呈現龍在歷史與文化中的多重意涵。在羅浮宮上月遭竊後，博物館安全成為大眾關注焦點，故宮與巴黎館方密切聯繫，確保文物萬無一失。

繼今年9月的捷克「故宮文物百選及其故事」展之後，故宮接續於布朗利河岸博物館（Musée du Quai Branly）推出「龍」特展，院長蕭宗煌、副院長余佩瑾親赴巴黎，與布朗利河岸博物館館長卡薩耶胡（Emmanuel Kasarhérou）共同為展覽揭幕。

一進入展場，首先映入眼簾的是故宮「國寶」級文物「玉龍紋盤」，推斷出自遼或北宋時期；緊鄰在旁的是明永樂年間的「青花穿蓮龍紋天球瓶」。

國立故宮博物院策劃的「龍」特展17日晚間在巴黎布朗利河岸博物館登場，國寶「玉龍紋...
國立故宮博物院策劃的「龍」特展17日晚間在巴黎布朗利河岸博物館登場，國寶「玉龍紋盤」是其中重要展品。(中央社)

身兼策展人之一的余佩瑾接受中央社記者訪問時表示，故宮為了「龍」展出借83組件，包含9件國寶，其中「玉龍紋盤」精細具體地展現龍的形象，是整個展覽的焦點選件。

她說，展覽分為「龍的意象」、「龍的故事」、「皇家龍文化」、「龍的當代變奏」4單元，故宮展品集中在前3單元，布朗利河岸博物館另邀尼斯亞洲藝術博物館（Musée des Arts Asiatiques de Nice）、居美東方博物館（Musée Guimet）、塞努西美術館（Musée Cernuschi）等合作參展。

余佩瑾介紹，其他國寶還有商晚期的「蟠龍紋盤」，及清乾隆的碧玉「古稀天子之寶」璽和「八徵耄念之寶」璽，分別為了紀念乾隆皇帝70歲和80歲生日所作。

蕭宗煌受訪時指出，故宮過往展覽多以「天子之寶」、皇家收藏為切入角度，但近年漸漸把焦點放在文物本身核心價值和歷史脈絡，更強調「說故事」，期望讓台灣與國際觀眾理解文物背後的意義和內涵。

因此，這次展覽雖仍呈現龍的起源和帝王時代的象徵意義，但也更著重於龍在現代生活中的角色及與人的連結，例如龍是現代社會的信仰和祈福象徵，展品中的「安龍鎮宅」也代表守護家庭與土地。

巴黎羅浮宮今年10月發生舉世震驚的竊案，被盜走多件具有歷史意義的珠寶珍藏，法國博物館的安全措施隨即成為政界和藝文界檢討的焦點。

今年9月，故宮文物在捷克展出時，中華民國大陸委員會也接到恐嚇信要求停止展覽，否則可能發生縱火、竊盜、槍擊等事件。

蕭宗煌說，羅浮宮竊案促使博物館界思考提升安全措施，當時故宮進行了內部檢討和模擬作業，同時聯絡布朗利河岸博物館，討論如何在故宮文物展覽期間做到「滴水不漏的保全」，對方也配合提供安全企畫書。

他指出，羅浮宮是歷史古蹟，門禁、監控設備都是外加，而布朗利河岸博物館是現代建築，安全防護系統在建館時就是標準配備，因此會比老建築更安全。

布朗利河岸博物館昨晚為重要人士舉辦揭幕酒會，估計超過700人參加，駐法代表郝培芝、法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）、國民議會議員聖珀（Laetitia Saint-Paul）與艾勒曼（Marie-José Allemand）、藝術家吳炫三及時裝設計師洪麗芬等出席。

「龍」展期自2025年11月18日到2026年3月1日止。

故宮 羅浮宮

