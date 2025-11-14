泰國旅客年減6%…貨幣飆升、中越日競爭、市場萎縮

我的頻道

中央社／曼谷電
泰國國家觀光局預計，今年赴泰國旅遊的國際遊客人次將比去年減少6%；圖為觀光客在曼谷購物中心逛街。(中央社)
泰國國家觀光局預計，今年赴泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%，主因為東南亞和東亞市場萎縮，媒體則認為，泰銖飆升使到泰國旅遊更昂貴，損害競爭力。

泰詢問者（Thai Enquirer）近日報導，觀光局規劃部主任隆（Rung Kanjanaviroj）預測，10月將有262萬，11月307萬、12月則有363萬外國遊客到泰國旅遊。他指出，來自東亞的遊客數量將減少25%，主因是中國遊客數量急劇下降，而東南亞遊客數量則將減少8%。

泰國觀光局表示，來自中國、台灣、香港和南韓的遊客數也有所減少，而來自日本的遊客則仍然踴躍。至於東南亞地區，赴泰國的馬來西亞遊客數量正在減少。

泰國觀光局認為，遊客可能轉向其他國家旅遊，預計明年可能將面臨來自中國更強勁的競爭，並解釋，因中國的基礎設施改善，讓自由行旅客更為方便，而越南則正在以極具競爭力的旅遊價格，發展新的人造景點。

民族報（The Nation）近日報導，泰國政府起初設定的目標是到今年要吸引3900萬至4000萬的國際遊客人次，恢復2019年疫情前的水準，但出於遊客對安全缺乏信心，目標修訂為3550萬人次，與2024年一致。

遊客對安全的憂慮，源自於今年1月中國演員王星赴泰拍戲遭綁架，導致許多中國人不敢赴泰國旅遊，另外3月發生地震和泰柬邊境情勢持續緊張，都影響國際遊客到泰國的意願。

觀光局規劃部主任隆說：「現在泰國在（國際）遊客眼中，已然是一個老舊的旅遊地點，因此2026年是時候以新泰國理念重塑形象，讓泰國更具有活力。」他解釋，泰國未來將強調品質、價值、安全和可持續性。

另外，泰銖升值也正在影響旅遊業，雖然第4季適逢旅遊旺季，但因泰銖升值，泰國旅遊業仍處劣勢。同時，像日本這樣的主要競爭對手則受益於日圓貶值，加上日本整潔、安全和擁有豐富美食的形象，吸引大量中國遊客前往日本。

