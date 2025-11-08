我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

南韓爆「黑心超商」故意多算錢詐騙 專宰外國觀光客

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓的便利商店被爆料，員工疑似手腳不乾淨；示意圖。(路透資料照片)
南韓的便利商店被爆料，員工疑似手腳不乾淨；示意圖。(路透資料照片)

隨著KPOP潮流席捲全球，南韓是許多人心中的熱門首選地之一。不過，近日有網友指出，當地不少觀光熱區的便利商店員工疑似手腳不乾淨，會偷刷其他商品以此騙觀光客的錢，忍不住憤怒直言「這種心態實在比詐騙還可惡啊」。

一名Threads網友表示，近期她到首爾弘大商圈某間超商買東西，第一次結帳時店員稱只能付現，而自己因為在和朋友聊天未注意到價格，於是直接付了2萬韓元（約15.2美元）並收到找零6500韓元（約4.94美元）。然而，換朋友結帳時，竟剛好瞄到螢幕顯示一支冰棒要價7800韓元（約5.9美元），當下便決定將冰退回。

後來原PO與朋友愈想愈生氣，決定再去同一間超商，順便加買那支冰棒，並全程錄影試圖找出不對勁處。她指出，店員當下就只有不刷「那支冰棒」的條碼，結帳螢幕上還詭異的出現未購買品項，對方卻只用翻譯軟體東扯西扯，無法說出原因。

對此，旅遊部落客「小不點看世界•Paine世界旅遊趣」透露，南韓某些不良超商店員會利用觀光客不懂韓文，及不熟悉幣值，故意偷刷其他高額商品來騙錢，「而且最可怕的是他已經成功很多次了，才能食髓知味一直這樣」。小不點看世界說，目前有看到有些人要向該超商總部報告、向韓媒爆料，希望能好好處理，「雖然這種騙錢方式不會讓你傾家蕩產，但是這種心態實在比詐騙還可惡啊」。

旅韓網紅「阿揪西放送」指出，壞心員工騙錢的手法是，偷偷結帳顧客未購買的高價商品，受害者若一時不察直接付款、沒有索取明細或看不懂商品名稱，等客人離開便利商店後，該店員就可以將那個高價商品退貨，重新結算實際金額，再把差額收進自己口袋。

不過這招對信用卡交易無效，「阿揪西放送」解釋，信用卡刷退會直接將錢退回卡片，庫存也對不上，因此一些不良超商員工會找理由說「不能刷卡，只能付現」。

觀光 詐騙 南韓

上一則

「川普超幽默、習近平超認真」 高市早苗大聊對川習私下印象

下一則

印度德里空汙連7年全球最嚴重 2023年15%死亡人口因此喪命

延伸閱讀

川習會後 台國安局：美中矛盾難解 印太友盟強化防衛意識

川習會後 台國安局：美中矛盾難解 印太友盟強化防衛意識
韓宴飲馬格利酒 習近平皺眉閉眼一臉苦

韓宴飲馬格利酒 習近平皺眉閉眼一臉苦
兩樣情…特斯拉在北歐兩國銷量跌近九成 卻在亞洲這國帶動網購創高

兩樣情…特斯拉在北歐兩國銷量跌近九成 卻在亞洲這國帶動網購創高
美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作

美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」