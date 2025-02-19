我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

DeepSeek梁文鋒實習月薪曝光 曾沒畢業就任經理

孕婦產檢發現罕見「胎中胎」 未出生男嬰體內還有2胎兒

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度馬哈拉施特拉邦孕婦前去醫院檢查時，竟發現腹中男嬰的體內竟然還有2名胎兒。(取自X)
印度馬哈拉施特拉邦孕婦前去醫院檢查時，竟發現腹中男嬰的體內竟然還有2名胎兒。(取自X)

印度馬哈拉施特拉邦一名懷胎9個月的32歲孕婦前去醫院檢查時，竟發現腹中男嬰的體內竟然還有2名胎兒，是醫學上極其罕見的胎中胎（Fetus in fetu，又稱寄生胎）現象，醫學文獻上記載的病例不到200例。

每日郵報報導，馬哈拉施特拉邦阿姆勞蒂（Amravati）一名32歲孕婦在懷胎35周時，前去醫院做例行產檢，醫生使用超音波檢查時，竟意外發現腹中男嬰體內還藏有2個胎兒骨骼。

該名孕婦於2月1日順利產下男嬰，醫生們後來也為男嬰進行手術，成功取出體內2個胎兒遺骸，但由於胎兒未發育完全，因此無法存活，所幸母親和男嬰均安。

婦產科醫生阿加瓦爾（Prasad Agarwal）表示，「我最初嚇了一跳，然後又重新檢查了超音波圖像，應該是胎中胎案例，是世界上最罕見的病例之一。由於之前的超音波檢查都沒有發現、情況又非常罕見，所以我特別和幾位醫生一起研究，最後證實了結果。」

儘管醫生知道胎中胎現象以同卵雙胞胎比例最高，但具體形成原因尚不清楚。同卵雙胞胎是由同一個受精卵分裂成兩個胚胎的過程，醫生認為，當其中一個胎兒發育不全時，會被包裹在另一個胎兒體內，成為寄生胎，並可能繼續長出指甲、頭髮和四肢等特徵。

中國湖南去年也發生一起5歲男童藏有未發育完全的胎兒事件，醫生隨後在男童肚子內取出一個直徑達13公分的寄生胎，長有雙手雙腳、背部及尚未發育完全的頭部。此外，中國2015年一名出生20天的男嬰陰囊內也長出胎兒。

印度

上一則

傳法國擴大歐峰會 釀派兵烏克蘭 俄外長打槍：拒北約國協防烏

下一則

員工手腳不乾淨 日本大型銀行再傳保險箱現金失竊

延伸閱讀

怕浪費硬吃傷腸胃 應有序進食

怕浪費硬吃傷腸胃 應有序進食
22周胎兒竟長出肺腫瘤 北榮施以「腹水抽吸」排水救命

22周胎兒竟長出肺腫瘤 北榮施以「腹水抽吸」排水救命
川普取消出生公民權 西雅圖3外籍孕婦提告

川普取消出生公民權 西雅圖3外籍孕婦提告
助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物 當年浪漫「頭紗吻」終成泡沫

陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物 當年浪漫「頭紗吻」終成泡沫