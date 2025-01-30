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企鵝、海豹危險？倫敦2倍大冰山北漂 恐撞英屬喬治亞島

綜合報導
NASA的Aqua衛星上拍到，一座代號A23a冰山(中)正向南極洲海岸的南喬治亞島(上)移動。(美聯社)
NASA的Aqua衛星上拍到，一座代號A23a冰山(中)正向南極洲海岸的南喬治亞島(上)移動。(美聯社)

全球最大冰山被海底山脈困住數月後，如今似乎正繼續從南極向北移動，令人擔憂它會朝向位於南大西洋的英國海外領土南喬治亞島（South Georgia Island）前進，幾周後可能撞上附近的大陸棚，威脅島上的小企鵝和小海豹。

英國南極科學研究組織「英國南極勘測」（British Antarctic Survey）的物理海洋學家家梅哲斯（Andrew Meijers）對美國有線電視新聞網（CNN）表示，這座代號A23a的冰山先前曾被1座海底山脈「困住」，圍繞這座山打轉數月，如今看似正與盛行洋流一同向北移動。

梅哲斯指出，A23a目前處在洋流的1段區流，而非朝南喬治亞島筆直前進；「但依照我們對於洋流的了解，A23a可能很快將再度朝南喬治亞島的方向移動」，他說以目前海流推算，A23a將於2至4星期後抵達南喬治亞島周邊的大陸棚區域，但確實路線仍難以確認，冰山可能撞上大陸棚後解體，亦可能掠過大陸棚繼續前行。

他還指出，南喬治亞島是企鵝和海豹幼崽的棲息地，冰山如果撞上大陸棚，將嚴重影響企鵝和海豹的餵哺，威脅牠們的生存。他說：「冰山以往曾在當地擱淺，導致小企鵝和小海豹大量死亡。」

南喬治亞政府船隻法羅斯號（Pharos）的船長華勒斯（Simon Wallace）告訴英國廣播公司（BBC）：「冰山本質上就是危險的。如果A23a能完全避開我們，那我可就太高興了。」

華勒斯還說，由於這座冰山「可能從任何地方而來，所以我們的探照燈通宵打亮來看是否有冰」。

根據美國國家冰中心（US National Ice Center）本月稍早的最新測量，A23a依然是世界最大冰山。

A23a是在1986年從南極的菲爾希納龍尼冰棚（Filchner-Ronne Ice Shelf）崩解，此後科學家持續密切關注它的行蹤。

根據2024年8月的測量，這座冰山的面積為3672平方公里，是英國首都倫敦的2倍多大，且僅略小於美國東岸的羅德島州（Rhode Island）。

A23a曾擱淺在南極的威德爾海（Weddell Sea）海床長達30多年，直到它很可能縮小後才脫離海床開始移動。

其後這座冰山隨著洋流漂移，之後又被泰勒柱（Taylor Column）困住。泰勒柱指的是洋流撞上海底山脈後形成的漩渦。

世界上最大的冰山在南極洲看，名為 A23a。(路透)
世界上最大的冰山在南極洲看，名為 A23a。(路透)

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