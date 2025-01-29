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雪梨屍花暌違15年盛開 聞臭人潮逾5萬 盛況堪比演唱會

綜合報導
雪梨皇家植物園的「屍花」（corpse flower）暌違15年即將盛開。園方已將其搬入棕櫚屋（Palm House）開放展示，儘管還未盛開，已吸引大批遊客朝聖。（中央社）
雪梨皇家植物園的「屍花」（corpse flower）暌違15年即將盛開。園方已將其搬入棕櫚屋（Palm House）開放展示，儘管還未盛開，已吸引大批遊客朝聖。（中央社）

暌違15年，雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開，儘管園方延長開放至午夜12時，仍無法消化逾5萬「聞臭」人潮，盛況堪比熱門演唱會。

學名為巨花魔芋的屍花（corpse flower），因其盛開時散發類似腐肉的氣味得名。這朵被命名為Putricia的屍花，在園方17日觀察到開花跡象後，便被移至棕櫚屋（Palm House）對外展示，並啟動24小時直播。各時段皆吸引數百至千人同時在線等待開花，成為近日澳洲最紅植物；也有不少遊客近日前往目睹這株稀世奇花。

雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開，雖然園方延長開放至午夜12時，仍無法消化...
雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開，雖然園方延長開放至午夜12時，仍無法消化逾5萬「聞臭」人潮，晚間提早停止民眾排隊，但仍有大批民眾排隊等待進場。（中央社）

這是雪梨皇家植物園的屍花暌違15年第5次盛開，上一次是在2010年，前幾次分別為2004年、2006年和2008年。

雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開，澳洲民眾自製「屍花帽」共襄盛舉。（中央社...
雪梨皇家植物園的「屍花」23日上午盛開，澳洲民眾自製「屍花帽」共襄盛舉。（中央社）

屍花盛開後散發的氣味旨在吸引蒼蠅前來授粉，尚未盛開的屍花並無異味。而開花後，其花朵壽命僅維持二至三天，若成功授粉則可能僅一天便凋謝。

屍花23日上午花費近4小時完全盛開後，植物園開始湧入大批人潮，一睹可能只有24小時的開花時刻。儘管園方已延長開放至午夜12時，仍無法消化洶湧排隊人潮。

雪梨皇家植物園的「屍花」經票選被命名為「Putricia」。待盛開後，園方將延長...
雪梨皇家植物園的「屍花」經票選被命名為「Putricia」。待盛開後，園方將延長開放時間將至凌晨12點，方便民眾前來觀賞。（中央社）

根據園方統計，23日爭相入園「聞臭」人次高達5萬人。但也有包括記者等許多民眾晚到撲空，只能望著已關閉的長長的隊伍直呼可惜。

還有澳洲民眾自製「屍花帽」前往，但因晚到而被阻擋在排隊人潮之外。他表示，他花了半天做了這頂帽子，很可惜無法戴著與本尊見面。

雪梨皇家植物園24小時網路直播「屍花」（corpse flower）現況，吸引上...
雪梨皇家植物園24小時網路直播「屍花」（corpse flower）現況，吸引上千網友守候期待，成為目前雪梨最熱門的網紅植物。（中央社）

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