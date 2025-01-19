我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

去年進駐47新品牌創高 捷克為何成進軍東西歐跳板？

中央社／布拉格電
調查顯示，捷克成為西歐品牌進軍東歐的門戶，2024年共有47個新品牌進入捷克市場，創下新高。（美聯社）
調查顯示，捷克成為西歐品牌進軍東歐的門戶，2024年共有47個新品牌進入捷克市場，創下新高。（美聯社）

根據一項調查顯示，2024年共有47個新品牌進入捷克市場，創下歷史新高。捷克成為西歐品牌進軍東歐的門戶，以及東歐品牌進軍西歐的跳板。

根據美國房地產服務與諮詢顧問公司--高緯環球（Cushman & Wakefield）的調查，2024年共有47個新品牌進入捷克市場，是進入捷克市場的品牌數量最多的一次，超過2023年的40個品牌。

高緯環球已連續11年監測新品牌進入市場的情況，高緯環球中歐零售部負責人科特爾巴切克（Jan Kotrbáček）表示：「過去進入捷克市場的品牌大多來自西方國家。但我們現在明顯看到一個趨勢，現在新進入的品牌大多來自東方，特別是來自烏克蘭、波蘭、斯洛伐克與土耳其等東方國家。」

科特爾巴切克說，那些在本國市場占領導地位的品牌，通常選擇捷克作為進軍西歐的首個國家。「捷克在歐洲市場中處於獨特的地位，西歐品牌選擇捷克作為進軍東歐的門戶，而東歐品牌則選擇捷克作為進軍西歐的跳板。」

餐飲業是最多品牌進入的領域，Lviv Croissants和The Box Donut在布拉格Palladium購物中心開設旗艦店，Máj購物中心則開設快餐店Amerikanos，Quadrio購物中心則有喬治亞鮮食吧SKA。

位在布拉格的高級購物街上，出現喬治亞精緻餐飲Dergi、烏克蘭高級餐廳Nai、飲料店Makamaka與Matcha Crew，以及法國橄欖油店Oliviers&Co與著名牛排連鎖餐廳Beefbar的Le Petit Beefbar。

此外，義大利知名設計家電品牌SMEG、西班牙家具品牌Kave Home和Alexandra、斯洛伐克復古家具品牌Lavish、德國奢華家具品牌Rolf Benz與奧地利家居紡織品牌Vossen也進入捷克居家市場。

捷克的時尚市場儘管已相當飽和，但仍保持吸引力。奢華品牌Bikkembergs來開設店鋪、義大利品牌19V69 Italia進駐布拉格時尚廣場、英國運動零售商JD Sports進駐利貝雷茨（Liberec）、波蘭服飾品牌Extreme Hobby則進駐奧斯特拉瓦（Ostrava）、西班牙ChicDealin進駐奧洛摩茲（Olomouc）。

健康與美容領域也充滿活力，包含法國時尚品牌Parfums Christian Dior、美國香水品牌Le Labo、義大利化妝品牌Dr. Taffi，以及斯洛伐克的IEM Spa診所、烏克蘭的Sister’s Aroma與斯里蘭卡的Spa Ceylon皆加入捷克市場。

科特爾巴切克預計，2025年將有多個國際知名品牌進入捷克市場，包含Bath & Body Works、Wendy's、Woolworth和Müller。他補充，擴建後的黑橋（Černý Most）購物中心預計在下半年開業，將為捷克市場帶來新品牌與概念。

義大利 烏克蘭 斯里蘭卡

上一則

「每月想訂宇治抹茶100公斤」國外漲3倍價 店家1動作遏止

下一則

尹錫悅有滅證之虞裁定羈押 支持者闖法院46人被捕

延伸閱讀

借鑑捷克、南韓經驗…台面對新憲訴法 大法官稍安勿躁

借鑑捷克、南韓經驗…台面對新憲訴法 大法官稍安勿躁
德鐵公布高鐵計畫 布拉格到德勒斯登僅需1小時

德鐵公布高鐵計畫 布拉格到德勒斯登僅需1小時
捷克西北部餐廳氣爆6死8傷 目擊者稱「加熱器翻倒釀災」

捷克西北部餐廳氣爆6死8傷 目擊者稱「加熱器翻倒釀災」
退休天堂 南卡這個城市房地產供不應求

退休天堂 南卡這個城市房地產供不應求

熱門新聞

圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
環保團體「 反抗滅絕」示威者怒控遭到義大利警方羞辱偵訊。(取自X影片)

7女遭義大利警察逼「脫光內衣褲蹲下」搜身 怒控遭遇有辱人格待遇

2025-01-15 21:52

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波