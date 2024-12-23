聖誕老人有嚴重關節炎？ 3D模型還原1700年前真面目

圖為來自巴西的3D建模師Cicero Moraes在12月4日於社交平台上傳的圖像，根據聖誕老人的原型聖尼古拉斯的解剖數據，重建他的頭骨與面孔圖像。（取材自Instagram）

聖誕節 將至，有關聖誕老人（Santa Claus）駕馴鹿雪橇送禮物的傳說廣為流傳，外界普遍認為他的原型是距今近1700年前的公元4世紀，米拉城（Myra）的東正教主教聖尼古拉斯(St. Nicholas)，他生前樂善好施、常悄悄地贈送禮物給別人，但其容貌又與現在紅衣白鬍子老爺爺形象有何不同？專家透過3D模型建模，試圖還原真相，曝光他真實的臉孔。

英國每日郵報（Daily Mail）日前報導，聖尼古拉斯的遺骸目前存放在義大利 的巴里（Bari），為了取得真實數據，來自巴西的3D建模師Cicero Moraes透過研究中心Centro Studi Nicolaiani授權，使用已故義大利解剖學教授Luigi Martino在1950年代取得的資料，終於在電腦上重建出「聖誕老人」的3D建模頭骨。

Moraes指聖尼古拉的頭骨結構獨特，呈現出堅硬且寬闊的特徵，並根據數據和後人描繪他的肖像，生成一幅聖尼古拉斯面容的圖像。圖中顯示聖尼古拉斯留有長長的鬍鬚，表情慈祥。Moraes還形容他樣貌「堅強而溫柔」，認為與一首寫於1823年的詩「A Visit From St Nicholas」中所描述的形象相符。