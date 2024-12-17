奧運奪金、政壇裏金… 日本2024漢字也關注「令和米騷動」

日本每年12月選出象徵一整年世間百態的「今年的漢字」，在12月12日下午公布結果，全國民眾票選的2024年代表漢字是「金」。（歐新社）

日本 每年12月選出象徵一整年世間百態的「今年的漢字」(今年の漢字)，在近日公布結果，全國民眾票選的2024年代表漢字是「金」象徵民生經濟緊縮、延燒的政治獻金醜聞等風暴，也象徵日本在巴黎奧運 獲得金牌的佳績。

「金」字也是日本年度漢字第5次入選，為目前獲選最多次的漢字，而且正如同外界預測，只要該年度碰上奧運賽事，金字就會成為日本民眾的社會集體意識。

但金字已經是第5度入選，執筆揮毫的京都清水寺住持森清範，這一回寫字時筆畫似乎刻意調整，讓觀眾第一時間難以判斷是哪個字，寫好之後的字體還有日本人看成「重」。不過一旁的現場主持人也立即宣告，今年的漢字就是「金」。

延續2023「稅」 物價高漲

「金」在政治上的重大話題，影響最深遠的莫過於「裏金(黑金問題)問題」日本的政治獻金醜聞。裏金問題從2023年11月開始延燒，一路到2024年仍重創自民黨的聲望，不僅造成派閥的解散與政壇地震 ，民意支持率持續下探也使得首相更迭、以及自民黨在10月的眾議院選舉中大敗。

「金」也聯想到今年的巴黎奧運，日本總共獲得20面金牌，僅次於美國、中國。事實上每逢奧運比賽的年分，「金」常常就是熱門漢字；而且通常也可以指涉到各種經濟民生類的話題。像是今年同樣可以延續2023的「稅」字，在通貨膨脹、物價高漲、稅金增加的情形下，民眾普遍都有對於「金」錢的焦慮感。

圖為2016年的代表字「金」，乍看之下也一時難以辨認。（路透）

令和「米」騷動 掀囤貨潮

在先前的預想中，熱門漢字還有：「米」、「高」、「闇」、「震」等等。「米」指的是今年2024年的米荒，從7月開始各地陸續出現缺米的現象，由於夏秋季節交替的庫存減少、又碰上民眾因為擔憂地震與颱風的關係，突然出現囤積白米的風潮，導致各地超市架上的白米銷售一空的缺貨情形，這次罕見的現象被稱「令和米騷動」。

「闇」暗黑打工 犯罪陷阱

「高」指的是日本物價居高不下的經濟老問題，一定程度上也延續了去年2023年的「稅」，所反映的民眾生活感受。「闇」則是指日文的「闇バイト」，直譯為「暗黑打工」，是指日本今年度新聞熱門話題之一的犯罪現象，發現越來越多涉及詐騙、毒品、竊盜等犯罪，這些犯罪都會偽裝成一般的打工招募，標榜短時間內可以賺取高收入的工作，但實際上是讓應徵者涉入犯罪的陷阱。這種具備高度流動性、匿名性的犯罪型態，是今年讓日本警察廳和社會頭痛不已的問題。

「震」指的是今年1月1日的能登半島大地震，石川縣能登地區發生規模7.6的強震，造成462人死亡(其中因震災間接影響死亡者235人)、1336人受傷。然而震災造成大範圍地區毀壞，即將屆滿一周年的此刻，石川縣還有多個災區有待重建復興。

年度漢字寫完後都會收藏於京都的漢字博物館。圖為過去4次票選出來的金：最上方為2021年、下方由左至右分別是2000年、2012年、2016年。（取材自Ｘ平台）

過去29字 多「災」多「戦」

從1995年徵選年度漢字以來，獲選最多次的漢字分別是：「金」(5次：2024年、2021年、2016年、2012年、2000年)、「災」(2次：2018年、2004年)、「戦」(2次：2022年、2001年)、「税」(2次：2023年、2014年)

截至目前為止，還沒有出現「同一個漢字連續獲選」的紀錄，那麼「今年の漢字」，是怎麼選出來的？今年2024年的漢字票選邁入第30屆，自日本從2019年將元號從「平成」改為「令和」以後，年度漢字分別是：2019「令」、2020「密」、2021「金」、2022「戦」、2023「稅」。

日本「今年的漢字」(今年の漢字)年度徵選，是從1995年開始，每年12月中旬由日本漢字能力檢定協會負責辦理，在11月時開放全國日本民眾寫下自己心儀的年度漢字，寄送到協會投稿，最後會集結選出投稿數最高的漢字，選定於12月12日「漢字之日」當天，由京都清水寺住持、同時身兼檢定協會理事的森清範，在清水寺現場寫下公開票選的結果。

日本每年12月選出象徵一整年世間百態的「今年の漢字」。（取材自日本漢字能力檢定協會）

2011「絆」 創49萬最高票

公布選字的過程保密，直到票選結果開封之前，森清範本人都不會知道年度漢字的結果。森清範會在現場直接開封票選結果、當場揮毫寫出漢字，完全沒有事先練筆或NG重來的機會。

年度漢字完成之後，真跡都會保存在清水寺本堂，並且日後會再安排於京都祇園的漢字博物館舉辦歷年選字特展。

隨著年度漢字活動連年推展，民眾投票數也逐年增加，第一屆1995年時總票數1萬2866票，到2011年時，因為當時的東日本大震災影響，總票數創下49萬6997票的最高紀錄，選出了「絆」做為年度漢字，近年的總票數則是2022年的22萬3768票、2023年的14萬7878票。