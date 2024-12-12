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擊敗中國丁立人 18歲印度天才棋手成史上最年輕西洋棋王

編譯徐榆涵／即時報導
18歲印度天才古克什12日在新加坡舉行的國際西洋棋世界冠軍賽決賽中奪冠。(歐新社)
18歲印度天才古克什12日在新加坡舉行的國際西洋棋世界冠軍賽決賽中奪冠。(歐新社)

18歲印度天才古克什．多馬拉朱（Gukesh Dommaraju）12日在新加坡舉行的國際西洋棋世界冠軍賽決賽中，擊敗上屆冠軍、中國西洋棋好手丁立人（Liren Ding），成為國際西洋棋史上最年輕的棋王。

路透等報導，這位第18任世界冠軍年僅18歲，比前紀錄保持人卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）年輕4歲。卡斯帕羅夫於1985年擊敗卡爾波夫（Anatoly Karpov），成為當時最年輕的棋王。

古克什在12日的比賽中執黑棋獲勝。丁立人在局勢平穩的情況下因壓力過大出現失誤，最終以總比分6.5比7.5讓出冠軍頭銜。

自從2023年丁立人戰勝俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi）奪冠以來，他的狀態急劇下滑，並為提升狀態而基本避開高水平對決。

但丁立人在本次比賽首局意外獲勝後信心有所恢復。在古克什取得兩場勝利之後，丁立人又在第12局取勝，將比分扳平，得到多位評論家稱讚。

此次比賽為14局長時間制「經典」賽事，獎金為250萬美元。

古克什被問及這場勝利對他而言的意義時，他情緒激動表示，「一切，這代表著一切！」並向丁立人表達深深的敬意，稱「如果沒有他，就沒有如此精彩的比賽。」

古克什並形容自己意識到丁立人失誤的那一刻，是「我一生中最美好的時刻」。而此次勝利也將使古克什成為繼安南德（Viswanathan Anand）後，印度第二位世界西洋棋棋王。

丁立人則在賽後記者會表示，「我過了一會才意識到自己犯了錯誤。我認為這次比賽是我今年下得最好的，我本可以做得更好，但考慮到昨天的運氣，最終的結果是公平的。我沒有遺憾，謝謝大家，我會繼續努力。」

上屆冠軍、中國西洋棋好手丁立人（圖左）因失誤，最終以總比分6.5比7.5讓出冠軍...
上屆冠軍、中國西洋棋好手丁立人（圖左）因失誤，最終以總比分6.5比7.5讓出冠軍頭銜。(歐新社)

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