吃完無法結帳？日本迴轉壽司店提「地獄級難度要求」

迴轉壽司示意圖。非新聞事件當事人。(路透)

日本 知名迴轉壽司近幾年陸續赴台灣展店，由於菜單選擇性眾多，顧客可以自由選取想吃的壽司種類。一名日本網友透露在某家迴轉壽司店用餐完後，結帳時竟被告知點餐資料不見了，被要求回想剛才吃了哪些壽司，貼文一出立刻引發網路熱議。

一名日本的部落客在臉書 分享一則趣聞，一位日本網友去迴轉壽司店用餐，準備結帳時意外被店員告知「我們的資料不小心消失了，能麻煩您回想一下自己剛剛吃了什麼嗎？」，部落客聽完後直呼「簡直是地獄級難度的任務！」。

貼文一出，網友熱烈留言「這是吃到回想壽司吧」、「突然地進入良心考驗模式」、「我吃了…8盤黃瓜壽司」、「我吃了8盤薑片」、「連當下在選下一盤的時候都要遲疑剛剛有沒有吃過這個口味了」、「只記得第一盤跟最後一盤」、「不是看盤色及盤子種類嗎？」、「我可能需要再吃一次來回想一下」、「所以我吃之前都會拍照」、「之前在岡山的岩榮，他們是在盤子裡埋了RFID晶片 ，用台手持掃描機掃一掃就知道多少錢了」。

有台灣網友也遇過類似情形，「藏壽司台北車站店之前也有發生過，店員會一個一個問你剛剛吃了什麼」、「藏壽司有遇過，基本上我都拿軌道上的，只有少數點平板，結帳的時候發現平板計算數量出現問題算不出來！一開始幫忙結帳的店員也是一直要我們回想自己吃了幾盤，也如實告知大約吃的盤數，後來店長出來告知是他們系統出問題，造成我們困擾實在抱歉，這單就只跟我們收平板點餐的記錄盤數」。