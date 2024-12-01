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大馬男穿睡衣倒垃圾 夜遇野象遭踢背 村民1招解危

綜合報導
一名大馬男子日前倒垃圾時，被野象攻擊追趕，村民吆喝驅趕後，大象才離開。（視頻截圖）
一名大馬男子日前倒垃圾時，被野象攻擊追趕，村民吆喝驅趕後，大象才離開。（視頻截圖）

出門倒垃圾見到鄰居再正常不過，不過如果遇到大象要怎麼辦？馬來西亞有男子凌晨出門倒垃圾時竟遇到野生大象，甚至被大象追趕，聲響驚動附近村民，不少人出門吆喝斥退，大象才轉身離開。

事發地點的村長隨後接受訪問，指這頭野象近期晚上經常於村內出沒及徘徊，更曾破壞附近的籬笆，傷人事件發生後人心惶惶，而該男子跌倒後眼角出血要縫針，身體亦多處受傷。

綜合馬來西亞傳媒報導，居於柔佛州居鑾佳雅新村的32歲葉先生，凌晨出家門倒垃圾，身穿睡衣的他被一頭野生大象撞個正著，他在被大象追趕時跌倒受傷，背部更被大象踢中，險些被野象踩踏，是當地首次在住宅區內發生人象衝突的案例。

村長陳美慧向當地傳媒透露，當晚葉先生行出門外倒垃圾時，赫然發現門外有象，嚇得大喊一聲想逃跑，殊不知此舉可能激怒了大象，大象才先是用象鼻從後推倒了葉男，聲響驚動其他村民。村長表示自家的老爺、大伯目擊了整個過程，野象發狂追趕，村民們走出家門呼喝大象後，大象才轉身離開，未有進一步攻擊，整個過程全被附近監視器拍下。之後葉先生跑回家中後，去醫院治療。葉先生不只眼角流血要縫針，他的身體也有多處受傷。

村長還表示，該大象近期每晚都會在村內遊蕩，經常破壞村內設施，當地野生動物保護局曾一度出動開槍嚇走牠，但兩天後又再度現身，村中的圍欄也曾被破壞過三次，如今首度襲擊居民，村內人心惶惶。

據馬來西亞野生動物與國家公園局指引，如遇野象，民眾務必要保持安全距離，也不要試圖驅趕，因驅趕行為有可能會觸怒牠們，同時應留在建築物內，並致電當局野象位置，留待專業人士採取適當措施。

從影片截圖中左上角，可見葉先生的蹤影。（視頻截圖）
從影片截圖中左上角，可見葉先生的蹤影。（視頻截圖）
幸好追趕的聲音引起村民注意，叫時吆喝野象，最終沒有進一步攻擊。（視頻截圖）
幸好追趕的聲音引起村民注意，叫時吆喝野象，最終沒有進一步攻擊。（視頻截圖）

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