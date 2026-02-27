德仁將親臨WBC賽場 睽違60年有日皇到場看棒球賽

日本宮內廳27日宣布，日皇德仁3月8日將前往東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）日本隊與澳洲隊的比賽。歐新社

日本 宮內廳今天宣布，日皇德仁3月8日將前往東京巨蛋觀看世界棒球經典賽 （WBC）日本隊與澳洲 隊的比賽。日媒指出，這是1966年以來，首度有日皇親自到現場觀看棒球賽事。

日本電視台（Nippon TV）報導，德仁一家相當喜歡棒球，他與妻子雅子曾在2006年與2009年經典賽期間，到東京巨蛋觀看日本對韓國，以及日本對中國。當時德仁的身分仍是皇太子，尚未即位。

而這將是德仁第3次親自到場觀看經典賽。

上一屆、2023年經典賽期間，德仁與皇后雅子以及女兒愛子公主共同在電視機前觀賽，並對於日本奪冠感到相當高興。根據德仁周遭的人士透露，他相當期待到場觀賽。

日媒Sponichi Annex報導，前一次有日皇親自到場觀看棒球比賽已是60年前的事情，1966年時任日皇昭和與香淳皇后，曾經到場觀賞職棒賽事，當時為日本與美國職棒之間全日本隊與道奇隊一較高下。

而1959年6月25日，昭和與香淳首度觀賞職棒比賽，兩人在東京都的後樂園球場，觀看巨人隊對阪神隊，而巨人隊選手長嶋茂雄當時在日皇昭和臨走前，打出戲劇性的再見全壘打，使當天的賽事成為推升棒球知名度的傳奇比賽。

身為日本棒壇傳奇的長嶋茂雄，已在去年6月過世。

這屆經典賽將於3月開打，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，並在美國進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。