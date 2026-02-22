威廉、凱特救王室形象 英王位繼承順位擬將安德魯移除

在英國特威克納姆安聯球場，英國凱特王妃在安德魯被捕風波後，21日首次公開現身。(路透)

英國王室近日再度成為輿論焦點。王室成員安德魯王子因涉及向已故性犯罪富豪艾普斯坦 洩露敏感資訊，遭到史無前例的逮捕，引發社會譁然，也讓王室形象面臨嚴峻考驗。他的侄子威廉王儲與凱特 王儲妃夫婦，據說被皇室內部賦予拯救皇室聲譽的重任。

事件持續發酵之際，英國國王查理三世 發表聲明，強調將依法配合調查程序。王室公開行程則未受影響，成員依既定安排履行公務。凱特稍早前現身特威克納姆安聯球場，為英格蘭橄欖球隊對陣愛爾蘭的比賽應援。

該聲明在安德魯被捕確認兩小時後迅速發布，在皇室歷史上極為罕見。查理去年已剝奪其頭銜，並將他逐出住所，英國政府20日更考慮推動立法，安德魯自王位繼承順位中移除。

分析指出，隨著身為王位第八順位繼承人的安德魯爭議升高，外界對王室未來定位與治理透明度的討論也隨之加劇。作為未來君主與王后人選，威廉與凱特被認為需在維護傳統與回應現代社會期待之間取得平衡，為王室擘畫未來50年藍圖，以挽回因艾普斯坦醜聞而受損的聲譽。

安德魯是在66歲生日當天被捕，歷經11小時拘留後，未再公開露面。威廉與凱特與國王立場一致，支持將皇室與安德魯保持距離。據悉，威廉與凱特私下是安德魯最嚴厲的批評者。本周他們明確支持國王發表的聲明「必須依法辦理」，但兩人尚未正面評論事件。

多年來，安德魯與艾普斯坦的關係屢遭質疑，如今司法調查推向新階段，對王室公信力形成壓力。有公關專家指出，王室的穩定有賴於公眾信任與道德形象，未來如何加強問責與透明，將成為關鍵課題。

觀察人士認為，英國君主制度的延續，建立在民意支持與國家認同之上。當核心成員捲入法律爭議，勢必對制度形象帶來衝擊。威廉與凱特未來的領導風格與改革步調，將在這場風波中接受考驗。