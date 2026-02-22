威廉、凱特救王室形象 英王位繼承順位擬將安德魯移除

我的頻道

編譯中心／綜合21日電
在英國特威克納姆安聯球場，英國凱特王妃在安德魯被捕風波後，21日首次公開現身。(路透)
英國王室近日再度成為輿論焦點。王室成員安德魯王子因涉及向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩露敏感資訊，遭到史無前例的逮捕，引發社會譁然，也讓王室形象面臨嚴峻考驗。他的侄子威廉王儲與凱特王儲妃夫婦，據說被皇室內部賦予拯救皇室聲譽的重任。

事件持續發酵之際，英國國王查理三世發表聲明，強調將依法配合調查程序。王室公開行程則未受影響，成員依既定安排履行公務。凱特稍早前現身特威克納姆安聯球場，為英格蘭橄欖球隊對陣愛爾蘭的比賽應援。

該聲明在安德魯被捕確認兩小時後迅速發布，在皇室歷史上極為罕見。查理去年已剝奪其頭銜，並將他逐出住所，英國政府20日更考慮推動立法，安德魯自王位繼承順位中移除。

分析指出，隨著身為王位第八順位繼承人的安德魯爭議升高，外界對王室未來定位與治理透明度的討論也隨之加劇。作為未來君主與王后人選，威廉與凱特被認為需在維護傳統與回應現代社會期待之間取得平衡，為王室擘畫未來50年藍圖，以挽回因艾普斯坦醜聞而受損的聲譽。

安德魯是在66歲生日當天被捕，歷經11小時拘留後，未再公開露面。威廉與凱特與國王立場一致，支持將皇室與安德魯保持距離。據悉，威廉與凱特私下是安德魯最嚴厲的批評者。本周他們明確支持國王發表的聲明「必須依法辦理」，但兩人尚未正面評論事件。

多年來，安德魯與艾普斯坦的關係屢遭質疑，如今司法調查推向新階段，對王室公信力形成壓力。有公關專家指出，王室的穩定有賴於公眾信任與道德形象，未來如何加強問責與透明，將成為關鍵課題。

觀察人士認為，英國君主制度的延續，建立在民意支持與國家認同之上。當核心成員捲入法律爭議，勢必對制度形象帶來衝擊。威廉與凱特未來的領導風格與改革步調，將在這場風波中接受考驗。

威廉過去曾表示，自己即位後「改變將在議程之上」。但隨著王室傳統權威逐漸鬆動，他或許不得不讓皇室接受更大程度的監督。

去年9月，英國安德魯王子(中)曾和威廉王子、凱特王妃一起出席葬禮。(路透)
