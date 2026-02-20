我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

英前王子安德魯被捕獲釋 警方搜索溫莎舊居展開調查

中央社英國山均漢姆堡20日綜合外電報導
英國國王查理三世（King Charles）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）遭英國警方逮捕登上全球媒體版面。歐新社
英國國王查理三世（King Charles）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）遭英國警方逮捕登上全球媒體版面。歐新社

英國國王查理三世（King Charles）胞弟安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）遭英國警方逮捕登上全球媒體版面。警方今天搜索這位前英國王子的溫莎舊居，並已展開全面調查。

路透報導，安德魯因涉嫌於擔任貿易特使期間將政府機密文件交給已故醜聞富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein），在昨天66歲生日當天，遭警方以公職人員行為不當罪嫌逮捕。

這位前王子在被警方逮捕拘留超過10小時後已獲釋。他目前尚未被以任何罪名起訴，在路透拍攝的照片中，安德魯癱坐豪華休旅車後座，雙眼通紅、臉上充滿不可置信表情。

這位曾是英姿煥發的海軍軍官，落魄的身影占據了英國及全球媒體版面，不少報紙以「隕落」（Downfall）作為頭條標題。英國「每日郵報」（Daily Mail）更以多達15頁的篇幅報導。

昨天清晨6輛偵防車及約8名便衣警官抵達安德魯現居的山均漢姆堡（Sandringham）「伍德農場」（Wood Farm）。同時，泰晤士谷（Thames Valley） 警方也搜查他在溫莎的舊居。

警方昨天晚間表示，山均漢姆堡的搜查已結束，但溫莎舊居的搜查行動仍持續進行。

公職人員行為不當在英國最高可判處終身監禁，且須由專門審理重大刑事案件的刑事法院（Crown Court）審理。泰晤士谷助理警察局長萊特（Oliver Wright）聲明表示，已對此案展開全面調查。

世報陪您半世紀

查理三世 艾普斯坦

上一則

快時尚ASOS創辦人墜樓亡 泰警：初步調查為自殺

下一則

日相高市批中國以武力改變現狀 盼建穩定日中關係

延伸閱讀

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理
女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物
安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影

安德魯王子被捕獲釋／年輕族群剩2成相挺 君主制陷陰影
安德魯王子被捕獲釋／英公職人員瀆職 可判終身監禁

安德魯王子被捕獲釋／英公職人員瀆職 可判終身監禁

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕