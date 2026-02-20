女王最疼愛的兒子 安德魯王子變成英皇室頭痛人物

英國女王伊莉莎白二世(前)生前疼愛次子安德魯(後)，圖為兩人於2015年參加皇家賽馬會。(美聯社檔案照)

深受女王母親伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 疼愛的安德魯王子 (Andrew Mountbatten-Windsor)，長年是英國王室的爭議人物。安德魯19日在他66歲生日當天因涉嫌公職不當行為遭警方逮捕。

根據美聯社報導，安德魯出生於1960年，是女王與菲利普親王 (Prince Philip) 次子，他曾於英國皇家海軍服役22年，並在1982年福克蘭戰爭中擔任直升機飛行員。他因金錢問題和與品格受質疑的人結交而頻遭關注。

2001年，安德魯出任英國國際貿易與投資特別代表，卻因頻繁使用公帑旅行而被媒體戲稱為「哩程數安迪」(Air Miles Andy)。目前的警方調查正聚焦於該時期，因為根據美國司法部 上月揭露的艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 案文件，安德魯在擔任貿易特使期間，涉嫌向艾普斯坦提供政府官方文件，安德魯目前尚未被起訴。

2011年，隨著艾普斯坦性犯罪醜聞曝光，安德魯被迫辭去貿易特使職務。2015年，美方法院文件指控安德魯曾三度與未成年女子吉佛瑞 (Virginia Giuffre) 發生性關係。安德魯在2019年接受媒體專訪時試圖澄清，卻因缺乏同理心而且解釋牽強，引發輿論風暴，隨後宣布放棄王室公職。

2024年，另一宗案件揭露安德魯與一名被禁止入境英國、涉嫌為中國間諜的商人關係密切，法庭文件顯示，當局擔憂此人可能利用對安德魯的影響力危及國安，查理三世 國王於去年10月剝奪安德魯「王子」與「約克公爵」(Duke of York) 頭銜，並將其趕出溫莎皇家別墅。儘管頭銜被除，他目前仍是英國王位第八順位繼承人，若要移除其繼承資格，則須由國會立法。

安德魯19日在被警方拘留約11小時後獲釋，目前仍在「調查中」，既未被起訴，也未被排除嫌疑。1986年他與莎拉佛格森(Sarah Ferguson) ，十年後離異，目前佛格森同樣因與艾普斯坦的友誼面臨質疑。