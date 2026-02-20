涉淫魔案 前王子安德魯被捕後獲釋 英王：依法辦理

英國前王子安德魯因涉艾普斯坦案，19日遭英國警方逮捕審訊後獲釋，被拍到在車上面露驚恐。（路透）

英國國王查理三世 的胞弟安德魯‧蒙巴頓-溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)19日在66歲生日當天，因涉嫌於擔任英國國際貿易特使期間，將機密貿易文件洩漏給淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)，遭警方依「公務員行為不當」罪嫌逮捕，成為近四世紀以來首位被捕的英國高階王室成員。

警方表示，安德魯19日晚間獲釋，但屬「釋放後繼續調查」(released under investigation)，尚未被起訴，也未洗脫嫌疑。美國總統川普 對安德魯被捕一事表示同情，無疑會傷害英國王室的形象。

英國警方表示，19日清晨約8時，六輛無標記的警車抵達安德魯位於諾福克郡的桑德令罕府(Sandringham Estate)皇家住所，將他帶回偵訊並搜索相關王室產業。

警方證實，安德魯因涉嫌「公務員行為不當」被拘留約11小時、捺印指紋但未上銬。警方聲明表示，「完成詳盡評估後，我們已就公務員行為不當的指控展開調查。」美聯社報導，若此罪名成立，最高可處無期徒刑。

此案源於美國司法部日前公布逾300萬頁的艾普斯坦相關文件，顯示安德魯2010年把他以英國貿易特使身分訪問越南、新加坡與香港等地的機密報告轉寄給艾普斯坦；反君主制團體「共和國」(Republic)據此向警方檢舉。

安德魯已因與艾普斯坦過從甚密而遭褫奪王室頭銜，並就性侵當時還是17歲少女的維吉妮雅‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)指控與她達成民事和解，但他始終否認任何刑事指控。

安德魯接受警方偵訊後獲釋，但案件仍在調查中；安德魯與一名男性司機和另一名男子同車離開諾福克郡艾爾沙姆(Aylsham)警局時，坐在汽車後座，身體蜷縮、雙眼瞪大、神情驚恐。

查理三世罕見發表聲明，強調依法辦案；英相施凱爾(Keir Starmer)則表示，「無人能凌駕法律。」

這是查理一世國王於1647年在英格蘭內戰期間被捕以來，首度有高階王室成員被捕，凸顯王室不再享有昔日的司法豁免權。

川普當天搭乘總統專機「空軍一號」前往喬治亞州途中，針對安德魯遭逮捕一事表示同情，稱此事「令人遺憾且非常悲傷」，直言這無疑會對英國王室造成沉重打擊。

川普另稱讚查理三世是「了不起的國王」，並透露查理今夏將來美出席美國建國250周年慶祝活動。