快訊

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

國際中心／即時報導
美國司法部公開的照片顯示，安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子身旁。（美聯社）
BBC等英國媒體報導，英國國王查理三世的胞弟安德魯19日被捕，當天正好是他66歲生日。

泰晤士河谷警方證實一名男子因涉嫌瀆職而被拘留。聲明中說，根據全國性指引，不會公布被捕男子姓名。

警方出現在安德魯居住的山均漢姆莊園後，他被捕消息隨即曝光。

19日早上8點剛過，六輛沒有標記的警車抵達諾福克這座安德魯居住的莊園。目擊者稱看到8個人身穿便服，「看起來像是警察」，其中一名男子似乎攜帶一台警用筆記型電腦。

今天滿66歲的安德魯，因涉及和已故美國淫魔富豪艾普斯坦往來，已被查理從溫莎的別墅驅逐並已被剝奪王子頭銜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦洩漏機密資訊。

英國首相施凱爾日前聲稱，英國「沒有人可以凌駕於法律之上」，隨即傳出警方逮捕安德魯消息。同時，英國警察部門正在評估是否對安德魯與艾普斯坦有關的指控展開調查，包括人口販運和性侵等罪名。

安德魯始終否認有任何不當行為，但自從美國司法部最近釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案後，安德魯就未回應外界置評請求。司法部新公開的內容顯示，安德魯於艾普斯坦在2008年兒少性犯罪遭定罪後，仍定期與其保持聯繫超過兩年。文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。

艾普斯坦 司法部 查理三世

