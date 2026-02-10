胞弟安德魯連爆醜聞 英王支持警方調查 英王室首發評論

針對胞弟安德魯牽進艾普斯坦性醜聞案，英國國王查理三世9日發表聲明，支持調查被指控的事情。(美聯社)

白金漢宮9日指出，英國國王查理三世 (King Charles III)針對已故性犯罪富豪艾普斯坦 醜聞案發聲，表達自己支持警方調查他的胞弟、前王子安德魯所受洩密指控。

英國廣播公司(BBC)報導，白金漢宮發言人表示，英王查理三世透過言辭和前所未有行動，明確表達他深切關注安德魯蒙巴頓溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)所受的相關指控。

白金漢宮發言人還說：「雖然具體指控應由蒙巴頓溫莎先生本人回應，但如果泰晤士河谷警局(Thames Valley Police)聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」

報導指，白金漢宮發表聲明的意義重大，這是自艾普斯坦新調查文件被公布以來，王室首次對相關事件發表評論。

另外，有線電視新聞網(CNN)報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指控現年65歲的安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦(Jeffrey Epstein)洩漏機密資訊。安德魯疑似將他收到有關越南、新加坡 和一些其他地方的報告轉傳給艾普斯坦，這些資料與他的一趟官方訪問行程有關。依照英國嚴格的保密規定，貿易特使通常不得洩露敏感資訊或商務文件。