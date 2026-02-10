我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

胞弟安德魯連爆醜聞 英王支持警方調查 英王室首發評論

編譯中心、編譯羅方妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對胞弟安德魯牽進艾普斯坦性醜聞案，英國國王查理三世9日發表聲明，支持調查被指控的事情。(美聯社)
針對胞弟安德魯牽進艾普斯坦性醜聞案，英國國王查理三世9日發表聲明，支持調查被指控的事情。(美聯社)

白金漢宮9日指出，英國國王查理三世(King Charles III)針對已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞案發聲，表達自己支持警方調查他的胞弟、前王子安德魯所受洩密指控。

英國廣播公司(BBC)報導，白金漢宮發言人表示，英王查理三世透過言辭和前所未有行動，明確表達他深切關注安德魯蒙巴頓溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)所受的相關指控。

白金漢宮發言人還說：「雖然具體指控應由蒙巴頓溫莎先生本人回應，但如果泰晤士河谷警局(Thames Valley Police)聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」

報導指，白金漢宮發表聲明的意義重大，這是自艾普斯坦新調查文件被公布以來，王室首次對相關事件發表評論。

另外，有線電視新聞網(CNN)報導，英國警方目前正評估一條舉報消息，指控現年65歲的安德魯曾在擔任英國貿易特別代表期間，涉嫌向艾普斯坦(Jeffrey Epstein)洩漏機密資訊。安德魯疑似將他收到有關越南、新加坡和一些其他地方的報告轉傳給艾普斯坦，這些資料與他的一趟官方訪問行程有關。依照英國嚴格的保密規定，貿易特使通常不得洩露敏感資訊或商務文件。

另據英國天空新聞報導，英國王儲威廉王子夫婦也首次對此發聲，稱對於艾普斯坦檔案「不斷披露的內容」深感擔憂。

英國王儲威廉王子(右)和夫人凱特王妃(左)。(路透)
英國王儲威廉王子(右)和夫人凱特王妃(左)。(路透)
已被英國王室除名的前安德魯王子，遭到多方調查，但他否認與艾普斯坦案有關。這是他去...
已被英國王室除名的前安德魯王子，遭到多方調查，但他否認與艾普斯坦案有關。這是他去年4月離開溫莎城堡時躲避媒體。(美聯社)

艾普斯坦 查理三世 新加坡

上一則

日本自民黨大勝「拚修憲」參院未過半添阻力

下一則

「強大而富足、天然保守化」 扛責女相高市狂吸年輕票

延伸閱讀

支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台

支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台
安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查

安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查
艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事
面臨艾普斯坦案壓力 施凱爾發言人：首相不會辭職

面臨艾普斯坦案壓力 施凱爾發言人：首相不會辭職

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議