我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友：看到就直接買

挪威王儲探監性侵受審繼子 檢方要求延長羈押

中央社7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為挪威王儲哈康(左)去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。(路透)
圖為挪威王儲哈康(左)去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。(路透)

挪威王儲哈康（Haakon）週四晚間前往奧斯陸監獄探視其繼子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby），成為挪威史上首位公開探視被羈押親屬的王室成員。

29歲的柏格荷伊比為王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）與前男友所生，自小在王室環境中成長。3日起於奧斯陸地方法院受審，遭控涉及性侵、家暴等共38項罪名。

根據「看與聽週刊」（Se og Hør）報導，哈康於週四晚間7時29分抵達奧斯陸監獄，探訪繼子柏格荷伊比，停留約1小時後離開。

該雜誌王室專家瓦格勒（Caroline Vagle）表示，王室正經歷風暴，承受著巨大壓力。她指出：「王儲始終證明自己是家庭的堅強支柱，此次探監再次顯示，他將繼子視如己出，即使在遭逢重大人生關卡也不離棄。」

辯護律師塞庫利奇（Petar Sekulic）表示，柏格荷伊比現階段健康狀況不佳，正在服藥。

法院已裁定對柏格荷伊比實施為期4週的預審羈押，檢方則要求延長羈押至案件審結。根據司法部門說法，全案審理預計持續約7週。

哈康上週曾發表聲明強調，柏格荷伊比是挪威公民「與所有人享有同等的權利與義務」。他表示，對司法制度有信心，相信相關人員會確保審判公正進行。他同時強調，王儲夫婦將不會出席庭審，審理期間王室不會就案件內容發表評論。

哈康昨日出席薩米族國慶日活動時，首度公開談及近日家庭狀況。他向記者說：「這幾天最重要的是照顧家人。我們支持正遭遇難關的柏格荷伊比，同時也要關照其他孩子，他們同樣需要陪伴。我也必須確保照顧好我的妻子。」

談到梅特瑪麗，哈康說她理解外界期待她發聲，「她認為這很合理，自己也想說話，但現階段還不適合。我已請她暫時不要公開談論」。他強調：「她需要時間沉澱，之後再說明，希望大家體諒她需要一些空間。」

根據挪威廣播公司（NRK）報導，挪威國會3日以141票對26票的壓倒性票數，否決將國體改為共和制的憲法修正案，顯示在王室風波持續之際，君主制仍獲多數國會支持。

王儲妃昨日再度為她與已故性侵犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的過往聯繫公開致歉。另據路透社報導，她患有慢性肺病，未來可能需要接受肺移植手術。

挪威 家暴 司法部

上一則

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

延伸閱讀

女搭亞利桑納州網約車遭司機性侵 陪審團：Uber須賠850萬

女搭亞利桑納州網約車遭司機性侵 陪審團：Uber須賠850萬
深交淫魔、長子涉性侵 挪威王儲妃「雙重醜聞」恐難變王后

深交淫魔、長子涉性侵 挪威王儲妃「雙重醜聞」恐難變王后
艾普斯坦醜聞衝擊 民調：挪威王儲妃恐當不成王后

艾普斯坦醜聞衝擊 民調：挪威王儲妃恐當不成王后
挪威王儲妃長子被控38項罪名 女子出庭稱遭下藥性侵

挪威王儲妃長子被控38項罪名 女子出庭稱遭下藥性侵

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文