挪威王儲探監性侵受審繼子 檢方要求延長羈押

圖為挪威王儲哈康(左)去年12月出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。(路透)

挪威 王儲哈康（Haakon）週四晚間前往奧斯陸監獄探視其繼子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby），成為挪威史上首位公開探視被羈押親屬的王室成員。

29歲的柏格荷伊比為王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）與前男友所生，自小在王室環境中成長。3日起於奧斯陸地方法院受審，遭控涉及性侵、家暴 等共38項罪名。

根據「看與聽週刊」（Se og Hør）報導，哈康於週四晚間7時29分抵達奧斯陸監獄，探訪繼子柏格荷伊比，停留約1小時後離開。

該雜誌王室專家瓦格勒（Caroline Vagle）表示，王室正經歷風暴，承受著巨大壓力。她指出：「王儲始終證明自己是家庭的堅強支柱，此次探監再次顯示，他將繼子視如己出，即使在遭逢重大人生關卡也不離棄。」

辯護律師塞庫利奇（Petar Sekulic）表示，柏格荷伊比現階段健康狀況不佳，正在服藥。

法院已裁定對柏格荷伊比實施為期4週的預審羈押，檢方則要求延長羈押至案件審結。根據司法部 門說法，全案審理預計持續約7週。

哈康上週曾發表聲明強調，柏格荷伊比是挪威公民「與所有人享有同等的權利與義務」。他表示，對司法制度有信心，相信相關人員會確保審判公正進行。他同時強調，王儲夫婦將不會出席庭審，審理期間王室不會就案件內容發表評論。

哈康昨日出席薩米族國慶日活動時，首度公開談及近日家庭狀況。他向記者說：「這幾天最重要的是照顧家人。我們支持正遭遇難關的柏格荷伊比，同時也要關照其他孩子，他們同樣需要陪伴。我也必須確保照顧好我的妻子。」

談到梅特瑪麗，哈康說她理解外界期待她發聲，「她認為這很合理，自己也想說話，但現階段還不適合。我已請她暫時不要公開談論」。他強調：「她需要時間沉澱，之後再說明，希望大家體諒她需要一些空間。」

根據挪威廣播公司（NRK）報導，挪威國會3日以141票對26票的壓倒性票數，否決將國體改為共和制的憲法修正案，顯示在王室風波持續之際，君主制仍獲多數國會支持。

王儲妃昨日再度為她與已故性侵犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的過往聯繫公開致歉。另據路透社報導，她患有慢性肺病，未來可能需要接受肺移植手術。