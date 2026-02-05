深交淫魔、長子涉性侵 挪威王儲妃「雙重醜聞」恐難變王后

艾普斯坦醜聞案重創挪威王室形象；圖為2022年6月，挪威王儲妃梅特瑪莉和長子柏格荷伊比在奧斯陸。(美聯社)

挪威 3家主流媒體同步發布民調 顯示，近半受訪者認為王儲妃梅特瑪莉(Mette-Marit)不適任未來王后，王室支持度重挫至61%。民調發布時機正值美國司法部公開艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案件檔案後，檔案顯示梅特瑪莉與這名已故性犯罪者在2011至2014年間往來頻繁。同時，梅特瑪莉29歲的長子柏格荷伊比(Marius Borg Hoiby)因涉及性侵指控於3日開庭受審，雙重醜聞衝擊挪威王室形象。

中央社報導，三項民調結果相當接近。據「世道報」(VG)報導，民調機構InFact於2日針對1030人進行調查，44%認為梅特瑪莉不適任未來王后，33%認為適任。商業電視台TV2與挪威「每日雜誌報」(Dagbladet)同日公布的調查也得出相近結論，近半受訪者對王儲妃失去信任。

「每日雜誌報」與挪威國家廣播電台(NRK)的調查進一步顯示，92%受訪者知悉艾普斯坦醜聞，其中76%因此對王儲妃失去信心。

此外，挪威王室整體聲望也下滑，梅特瑪莉的爭議是原因之一。

VG調查數字表明，支持維持君主制的比例從去年的72%降至61%，支持改制共和的比例則從17%上升至27%。過去一年對王室觀感轉趨負面的受訪者達50%。

據NRK報導，2017年國王80大壽時，挪威王室支持度曾一度達到81%的高峰，2024年2月仍有73%。此次跌至61%，寫下近年新低紀錄。

InFact分析主管賈內斯(Vegard Jarness)指出，過去醜聞雖曾削弱王室支持度，但從未出現如此急遽的下滑。他表示，梅特瑪莉的爭議顯然是主要原因。

賈內斯亦提到，民眾對於王儲妃能否勝任未來王后的看法相當集中，並無明顯分歧。他說：「無論地區、性別或年齡層，都未見顯著差異。挪威民眾對王室的觀感呈現高度共識。」

王室發言人史瓦內邁爾(Sara Svanemyr)回應表示，王室不對民調發表評論。

王儲妃已於1月31日發表聲明，承認自己當年判斷有誤，並表示應為未進一步查核艾普斯坦背景而負責。

中央社引述法新社報導，挪威王儲妃的長子柏格荷伊比因性侵等38項罪名受審，一名女子4日在奧斯陸法院表示，有影像顯示柏格荷伊比2018年曾在她熟睡時強暴她，她卻毫無記憶，認為自己當時被下藥。

29歲的柏格荷伊比(Marius Borg Hoiby)是挪威王儲妃梅特瑪莉(Mette-Marit)與前伴侶所生，為王儲哈康(Haakon)的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

柏格荷伊比目前正因38項罪名受審，其中包括4項涉嫌強暴與侵犯罪行。他對最嚴重的指控均不認罪，若罪名成立，最高可判處16年徒刑。