金正恩改口稱美若放棄敵對可友好相處 女兒現身閱兵接班傳聞升溫

編譯周辰陽／即時報導
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（右3）25日在平壤出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵典禮。 (路透)
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中）與女兒金主愛（右3）25日在平壤出席紀念北韓勞動黨第九次代表大會的閱兵典禮。 (路透)

北韓國家領導人金正恩日前表示，只要美國取消對北韓的敵對政策，北韓方面可與美方友好相處；同時批評南韓對北韓釋出的善意不過是一場「騙局」。

北韓勞動黨第九次代表大會於19日開幕、25日閉幕。根據韓聯社轉述，北韓官媒朝中社26日報導相關消息，介紹金正恩於20日與21日發表的「工作總結報告」具體內容。

報導指出，金正恩在報告中表示，北韓勞動黨將堅定不移強化國家核武力量，行使擁核國應有的權利，並持續以最強硬姿態面對美國的政策基調。不過，若美方尊重北韓《憲法》明文規定的國家地位，並取消對北韓的敵對政策，北韓「沒有理由不與美方友好相處」。

在對南韓政策方面，金正恩重申「兩個敵對國家」的基調，稱北韓將永遠把南韓排除在「同一民族」的範疇之外。他指控，南韓歷屆執政集團皆企圖顛覆北韓體制，現任政府表面上的友好姿態不過是騙局與拙劣伎倆。

路透報導，正值外界揣測金正恩之女金主愛被培養為潛在接班人之際，北韓官媒26日發布的畫面顯示，金主愛25日晚間現身為北韓勞動黨第九次代表大會畫下句點的閱兵典禮。畫面可見，她站在金正恩身旁，父女皆身穿黑色皮革長風衣，並與多名高階軍方將領一同為閱兵鼓掌；另一張照片則顯示，她與金正恩及軍方將領並肩觀看飛行表演。

朝中社並未明確說明金主愛在閱兵儀式中的角色，但她的現身，可能進一步引發外界對北韓這個建立在金氏家族世襲正當性之上的體制，未來接班布局的揣測。南韓國家情報院（NIS）2月稍早向國會議員表示，已有跡象顯示金主愛正在對政策事務提供意見，顯示她「正處於內部接班布局階段」。

另據朝鮮日報報導，南韓政府掌握的相關情資顯示，金正恩之女金主愛疑似被任命為「飛彈總局局長」，姓名亦可能為「金主海」，但相關訊息尚未獲北韓官方證實。

