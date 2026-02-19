金正恩稱經濟擺脫衰退 第九次黨代會揭示未來五年藍圖

我的頻道

中央社20日即時報導
金正恩在演說中表示，五年前國家面臨「最嚴峻困難」，但如今正邁向充滿「樂觀與未來信心」的新階段。(路透)
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩表示國家經濟已擺脫衰退，並在過去五年達成重大經濟目標。他同時宣布，第九次黨代表大會19日揭幕。

黨代表大會為北韓每五年舉行一次的最大國內政治盛事，主要是回顧施政成果、制定新政策目標，並可能進行領導階層人事調整。

金正恩在開幕演說中指出，北韓過去五年在政治、經濟、國防、文化與外交等領域取得「顯著成就」，並強化國家自立能力。

他表示，對外而言，北韓與其他國家的關係以及全球地緣政治格局都出現「重大變化」。

KCNA報導，共有5000名執政的北韓勞動黨（Workers' Party）成員出席會議，並提交未來五年各領域的新目標與計畫。

自2021年上次大會以來，北韓持續發展核武庫，並多次試射洲際彈道飛彈，違反聯合國安全理事會禁令。

平壤在俄烏戰爭期間與莫斯科建立密切關係，派兵與俄軍並肩作戰。2024年，兩國簽署含共同防禦條款的條約。

金正恩在演說中表示，五年前國家面臨「最嚴峻困難」，但如今正邁向充滿「樂觀與未來信心」的新階段。

他還表示，北韓「也已不可逆地鞏固國家的對外地位，對全球政治秩序及影響我國的國際關係帶來重大變化」。此言被視為再次強調平壤自稱為核武國家的立場。

觀察人士正透過衛星影像搜尋是否出現大型閱兵的跡象。在閱兵儀式中，平壤曾展示最新、威力最強大的武器，是外界了解其軍力的重要少數窗口之一。

在五年前的黨代表大會上，金正恩曾將美國稱為北韓的「最大敵人」。外界關注他是否會在本次大會中軟化立場，或是更加強硬。

美國總統川普去年亞洲行期間加強對金正恩示好，表示「百分之百」願意會面，甚至一改數十年來的美國政策，承認北韓「某種程度上是核武國家」。不過，金正恩迄今未回應這項邀請。

去年，金正恩在北京的盛大閱兵儀式上與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並肩亮相。

上個月底，金正恩親自監督多管火箭發射系統測試，並表示「進一步強化國家核威懾力的下一階段計畫」將在黨代表大會上明確提出。

金正恩試射期間由女兒金主愛（Ju Ae）陪同，外界普遍認為她可能為接班人。各界將關注她是否在本次大會中獲得任何正式黨職。

北韓展示核彈頭火箭發射器 金正恩：武器一出 求神都沒用

金正恩主持新社區落成 供陣亡軍人遺族安居

太陽報：金正恩若下台 金與正接手「幾小時內處決政敵」

輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光

