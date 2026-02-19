我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

高市無懸念續任日相…3月訪美「川高會」 還將尋求「習高會」

編譯茅毅、記者程嘉文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗(前排中)在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相，而內閣閣員全部留任。（路透）
日本首相高市早苗(前排中)在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相，而內閣閣員全部留任。（路透）

兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗18日在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相。當晚第二次高市內閣上路，去年10月上路的第一次高市內閣閣員全部留任。

在首相指名選舉前，高市在自民黨國會兩院議員總會致詞時說，為了讓日本更強大且富足，本黨在8日的眾議員大選提出政見，也獲人民信任，未來將在黨內討論如何以最快速且最有效的方式推動政策，並以全黨一心的態度落實。

在眾議院部分，首相指名選舉的投票總數為464票，高市在首輪就拿下過半且最高票的354票。在參議院部分，經兩輪投票，她在第二輪的決選中，在246張的投票總數中得到125票。而在兩院的首相指名選舉中，都分別由在野黨「中道改革聯合」（中道）的新代表（黨魁）小川淳也獲次高票，但並不影響意料中的選舉結果。

眾院18日也選出自民黨籍前法務大臣森英介擔任議長，中道籍前國土交通大臣石井啓一則出任副議長。

第二次高市內閣18日晚間在東京的皇居經首相任命儀式及閣僚認證式後正式上路，總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充、經產大臣赤澤亮正、防衛大臣小泉進次郎及內閣官房長官木原稔，還有接下來將在高市財經政策中扮演要角的財務大臣片山皋月，均悉數留任。

不過，在約四個月前第一次高市內閣中，以所謂「閣外合作」方式和自民黨聯合執政的日本維新會，此次仍採取此一未派員入閣的作法。日媒報導，待內閣可能於今年秋天左右首次改組時，預料日本維新會屆時將改為「閣內合作」。

高市18日晚間在首相官邸召開記者會，闡述其再次拜相的執政基本方針。她宣示將盡快推動食品消費稅限期兩年歸零的大選政見，並將成立跨黨派的「國民會議」，呼籲朝野政黨通力合作。另外，高市早在大選後的記者會中就公開宣示將尋求修改二戰後至今從未修改過的日本憲法，將營造國內「可舉行公投的環境」。

日本時事通信社報導，在大選率自民黨大獲全勝的高市，除了3月將首度以首相身分訪美，還將摸索改善自去年11月以來惡化的日中關係。

高市訪美除了與美國總統川普再次確認日美同盟堅若磐石，還旨在向日本國內外展現兩國團結一致。她強調，會談將以深化雙方信賴關係為核心，同時全面強化安全保障、經濟及文化等多個領域的日美合作。

高市有意尋求與中國國家主席習近平舉行「習高會」，作為當前日中緊張關係的突破口，不過被認為難度極高。

世報陪您半世紀

日本 投票 高市早苗

上一則

日內瓦會談不同調？烏談判官稱有進展 澤倫斯基指沒共識

下一則

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

延伸閱讀

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中

中國學者：高市連任將尋求與中溝通 但不放棄抗中
高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作
高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化

高市早苗內閣2.0 強調積極財政與安保強化
賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

賴清德祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜