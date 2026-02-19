高市無懸念續任日相…3月訪美「川高會」 還將尋求「習高會」

日本首相高市早苗(前排中)在日本「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相，而內閣閣員全部留任。（路透）

兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗 18日在日本 「特別國會」首相指名選舉中毫無懸念連任，成為第105任首相。當晚第二次高市內閣上路，去年10月上路的第一次高市內閣閣員全部留任。

在首相指名選舉前，高市在自民黨國會兩院議員總會致詞時說，為了讓日本更強大且富足，本黨在8日的眾議員大選提出政見，也獲人民信任，未來將在黨內討論如何以最快速且最有效的方式推動政策，並以全黨一心的態度落實。

在眾議院部分，首相指名選舉的投票 總數為464票，高市在首輪就拿下過半且最高票的354票。在參議院部分，經兩輪投票，她在第二輪的決選中，在246張的投票總數中得到125票。而在兩院的首相指名選舉中，都分別由在野黨「中道改革聯合」（中道）的新代表（黨魁）小川淳也獲次高票，但並不影響意料中的選舉結果。

眾院18日也選出自民黨籍前法務大臣森英介擔任議長，中道籍前國土交通大臣石井啓一則出任副議長。

第二次高市內閣18日晚間在東京的皇居經首相任命儀式及閣僚認證式後正式上路，總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充、經產大臣赤澤亮正、防衛大臣小泉進次郎及內閣官房長官木原稔，還有接下來將在高市財經政策中扮演要角的財務大臣片山皋月，均悉數留任。

不過，在約四個月前第一次高市內閣中，以所謂「閣外合作」方式和自民黨聯合執政的日本維新會，此次仍採取此一未派員入閣的作法。日媒報導，待內閣可能於今年秋天左右首次改組時，預料日本維新會屆時將改為「閣內合作」。

高市18日晚間在首相官邸召開記者會，闡述其再次拜相的執政基本方針。她宣示將盡快推動食品消費稅限期兩年歸零的大選政見，並將成立跨黨派的「國民會議」，呼籲朝野政黨通力合作。另外，高市早在大選後的記者會中就公開宣示將尋求修改二戰後至今從未修改過的日本憲法，將營造國內「可舉行公投的環境」。

日本時事通信社報導，在大選率自民黨大獲全勝的高市，除了3月將首度以首相身分訪美，還將摸索改善自去年11月以來惡化的日中關係。

高市訪美除了與美國總統川普再次確認日美同盟堅若磐石，還旨在向日本國內外展現兩國團結一致。她強調，會談將以深化雙方信賴關係為核心，同時全面強化安全保障、經濟及文化等多個領域的日美合作。

高市有意尋求與中國國家主席習近平舉行「習高會」，作為當前日中緊張關係的突破口，不過被認為難度極高。