我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方便美味卻「傷心」 這款經典冷凍食品最好少吃

加州華人留學生遭遊民攻擊 兩個路口窮追不捨

北韓展示核彈頭火箭發射器 金正恩：武器一出 求神都沒用

中央社19日即時報導
北韓領導人金正恩19日主持一場儀式，展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統。(路透)
北韓領導人金正恩19日主持一場儀式，展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統。(路透)

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）主持一場儀式，正式展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天在儀式上演說，宣稱這款新的600毫米多管火箭系統是全球獨一無二的，並說這是「適合特殊攻擊，以完成戰略任務」的武器。北韓官媒以委婉說法指出核武的使用。

金正恩強調，這套武器系統是用於「嚇阻」敵人。他並未明指敵人是何方，而南韓仍是北韓的主要對手。

金正恩表示：「這武器一旦使用，沒有人可以求神庇佑。」

北韓領導人金正恩(中)19日主持一場儀式，展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系...
北韓領導人金正恩(中)19日主持一場儀式，展示一款可攜核彈頭的巨型多管火箭發射系統。(路透)

法新社報導，金正恩上月參觀火箭工廠時，南韓官員與分析人士說，這些武器可能用於對付平壤（Pyongyang）以南的國家。南韓首爾距與北韓邊界，最近處不到50公里。

此外，金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）今天表示，她「高度肯定」南韓承諾要防止無人機再次入侵北韓。

北韓聲稱，在上月擊落一架南韓的偵察無人機。這事件影響到南韓總統李在明（Lee Jae Myung）推動改善南北關係的努力。

首爾統一部長鄭東泳（Chung Dong-young）上週對無人機事件表示「深感遺憾」。

據韓聯社報導，北韓中央通信社引述金正恩的說法：「我高度讚賞南韓統一部長官鄭東泳正式承認無人機挑釁地入侵我國領空，他說願意防止此類事件再次發生。」

世報陪您半世紀

北韓 南韓 金正恩

上一則

CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定

下一則

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

延伸閱讀

金正恩主持新社區落成 供陣亡軍人遺族安居

金正恩主持新社區落成 供陣亡軍人遺族安居
太陽報：金正恩若下台 金與正接手「幾小時內處決政敵」

太陽報：金正恩若下台 金與正接手「幾小時內處決政敵」
輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光

輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光
金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21
分析師指出，儘管新加坡國內經濟目前看來避開了全球貿易動盪的沉重打擊，但依然相當脆弱。（路透）

貿易風向球新加坡示警：美國對等關稅真正影響可能在未來幾個月浮現

2026-02-13 02:00

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」