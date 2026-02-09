紐時：高市靠經濟、對中強硬立場 獲壓倒性勝利

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
日本選務官員8日在東京準備計算眾議院大選選票時，打開票匭。(路透)
日本首相高市早苗上任僅110天即提前舉行國會大選，結果這場政治豪賭，讓高市如願取得壓倒性勝選。紐約時報分析指出，選舉結果顯示日本選民普遍支持高市在經濟、移民政策以及對華關係的強硬立場。

日本眾議院8日改選，高市領導的自民黨贏得316席，獨自取得眾議院465席三分之二絕對多數席次，不但是執政70餘年以來自民黨的重大勝利，也為高市今後推動保守路線的國防、社會政策以及鞏固國際地位鋪平道路。

紐約時報認為，如今高市執政地位更加穩固，對於推行激進的政府開支計畫與擴大國安相關法案，面臨阻力大幅減少，加上與日本維新黨結盟，高市可望在國會取得絕對優勢，加速推進政策立法實施，不過諮詢公司Japan Foresight創辦人哈里斯(Tobias Harris)提出警訊：「自民黨不會阻擋她，也沒有任何反對派能夠拖延她的步伐，不過高市可能面臨的最大掣肘來自外部：金融市場、華府與北京。」

高市上任以來力挺美國繼續維持在亞洲的軍事與經濟承諾，並與川普約定3月在華府會面，而川普也大選前透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文支持高市是「強大有力且睿智的領導人」，高市勝選後在X發文意有所指強調：「我們同盟的潛力無限大。」

至於對華關係，去年11月，高市公開表明支持台灣的言論，引發北京當局不滿，發動一連串反制措施，包括限制日本海鮮進口、打擊赴日旅遊以及對日關鍵稀土限制出口，讓日中關係降至冰點，不過選舉結果顯示，日本選民選擇力挺高市絕不退縮，不顧投票日氣候欠佳，此次投票率(約56%)比2024年(約54%)略增。

值得注意的是，與「讓美國再次偉大」(MAGA)類似的「參政黨」贏得11席，比過去2席大幅增加，顯示日本右翼勢力壯大，該黨主張加速調漲停滯多年的薪資以及嚴厲打擊非法移民，可以預見高市未來將大力推動保守派改革，制定反間諜法和修改憲法和平條款，以解除對日本軍事限制。

另外高市在去年破紀錄追加預算，加速提高軍事經算，帶頭對人工智慧(AI)和半導體製造業進行大規模投資，也引發外界對日本背負巨額債務的擔憂；還有能源、食品等生活開銷上漲問題，許多選民寄望高市緩解日本家庭面臨的經濟壓力，因此高市勢必會加速在國會通過法案，不過政治分析師田村重信(Shigenobu Tamura)提醒高市「保持謙遜」並強調：「如果她忘了這一點，事情就不會順利。」

日本 非法移民 紐約時報

