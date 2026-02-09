我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

高市獨大 日本朝野現「一強多弱」新政局

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗的競選海報，8日矗立在積雪的北海道小樽街頭。(路透)
日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗的競選海報，8日矗立在積雪的北海道小樽街頭。(路透)

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強」(高市獨大)的新政治情勢，其內部的權力平衡也將因此丕變。

去年10月上台的高市藉由這次政治豪賭，讓其政權獲得穩定的政治基礎，她本人的領導力也必將大幅提升，而自民黨內上次有一位領袖獨大的情況，已是兩度拜相、前後執政共約十年的安倍晉三。

日本國會預定18日舉行首相指名選舉，高市毫無懸念會續任首相。除了自民黨內，日本國會也將因她此次大勝出現朝野政黨「一強多弱」的新格局，即自民黨「獨大」，包含和該黨共組執政聯盟的日本維新會，以及「中道改革聯合」、國民民主黨和參政黨等幾個主要在野黨「弱勢」的政治生態。

高市早苗8日在眾議員大選取得壓倒性勝利，根據NHK報導，該黨獲得316席，在465席的眾議院跨過三分之二門檻。 

這次選舉成功可能的原因是，高市將這場國政選舉從對政策、政黨及個別候選人的支持度，成功轉移為對朝野主要政黨黨魁喜好度的粉絲投票。

高市1月19日在宣布將解散眾院提前改選的記者會中說，日本是議會內閣制國家，人民無法像總統制國家，直接選出首相。但她定調這次就是由人民決定到底是選擇高市首相，或選擇她主要政治對手「中道改革聯合」兩位共同代表(黨魁)野田佳彥及齊藤鐵夫的選舉，「我以首相身分賭上全部責任」。

高市在選前幾天的造勢場合更在東京秋葉原街頭淚灑造勢場合，表示自己在政壇「咬緊牙關」奮鬥達30年才成為首相，「也許能完成未竟之業」。現場的眾多高市支持者聞言表達不捨，紛紛高喊加油。

從選舉結果看，這股「高市旋風」的確催出大批選票，而這些選票包含原本對選舉冷感的年輕與中間選民，例如30歲以下的年輕女性。最近甚至有日媒民調推估，她在此一族群的支持率破九成，整體支持率也達約六成。根據日本新聞網(JNN)的選前民調，自民黨支持率僅34.7%，但顯然並未影響選舉結果。

日本 高市早苗 眾議員

上一則

牽動印太…學者：日本恐強化抗中 確保美國不淡出亞洲

下一則

網傳艾普斯坦「吃嬰兒」餐桌照曝光 英相幕僚長、挪威外交官請辭

延伸閱讀

高市早苗大勝後首度發文 感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」

高市早苗大勝後首度發文 感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」
日本大選自民黨創大勝 中學者：中日關係恐進一步惡化

日本大選自民黨創大勝 中學者：中日關係恐進一步惡化
高市狂勝取得「空白支票」 紐時：日本將對中更強硬、對美更靠攏

高市狂勝取得「空白支票」 紐時：日本將對中更強硬、對美更靠攏
高市早苗大勝 胡錫進：她當不了「柴契爾」而是「攪屎棍」

高市早苗大勝 胡錫進：她當不了「柴契爾」而是「攪屎棍」

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F