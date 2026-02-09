我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

高市早苗大勝後首度發文 感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻。(路透)
日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻。(路透)

日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻，美國總統川普狂賀此舉締造二戰後首例。高市9日回應，日美同盟建立在深厚互信與緊密合作之上「潛力無限大」，並期待今年春天赴白宮與美方持續推進同盟合作。

川普於美東時間8日傍晚發文道賀自民黨風光完勝，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。

高市9日稍早首度在X就勝選回應：「衷心感謝川普總統暖心致意，期待今年春天拜訪白宮，並持續與美方合作，強化日美同盟。」高市預計3月19日赴白宮會晤川普，這是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在4月出訪中國。

高市並強調，日美同盟與友誼建立在深厚互信與緊密、堅實的合作之上，「這支同盟的潛力無限大，期許持續攜手，確保為兩國及更廣泛的區域帶來和平與繁榮」。

日本眾院改選9日完成465席全數開票與席次確定。自民黨單獨拿下316席，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院2/3門檻的310席，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。

自民黨聯立夥伴日本維新會則取得36席，自民黨與維新會總計獲得352席。

高市X貼文https://x.com/takaichi_sanae/status/2020708139033911682

川普 日本 白宮

上一則

國會席次翻倍 泰國阿努廷靠民族主義穩坐總理大位

下一則

高市率自民黨橫掃日眾院2/3席次 學者：習近平喚醒「大和魂」

延伸閱讀

川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮

川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮
高市早苗大勝 胡錫進：她當不了「柴契爾」而是「攪屎棍」

高市早苗大勝 胡錫進：她當不了「柴契爾」而是「攪屎棍」
川普發文祝賀高市 自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

川普發文祝賀高市 自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本
中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

中媒評論：若高市早苗壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差