我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

太陽報：金正恩若下台 金與正接手「幾小時內處決政敵」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩胞妹金與正2019年出訪越南河內。（美聯社）
北韓領導人金正恩胞妹金與正2019年出訪越南河內。（美聯社）

英國太陽報報導，北韓最高領導人金正恩疑似正為政權接班布局，一旦發生突發狀況，如早逝或被迫退位，他的胞妹金與正可能在短期內接手，並在掌權後「數小時內」展開清洗處決，以最快速度壓制質疑聲浪、鞏固控制，直到金正恩13歲的女兒金主愛準備好接班。報導更形容，金正恩以高壓統治聞名，但「妹妹金與正可能更狠」。

太陽報引述北韓領導層觀察平台NK Leadership Watch創辦人兼主任麥登（Michael Madden）說法稱，金與正長期被視為最立即的潛在接班人；她一旦上台，勢必會以恐怖統治快速立威，而且會貫徹到底。麥登說：「如果她接掌政權，可能殺雞儆猴，掌權第一天就對能找到的最大目標下手。」

金與正長期身處北韓勞動黨核心，經常對外發表強硬談話，被視為金正恩身邊最親近的決策圈人物，對其公開行程與政治操作具有影響力。北韓內部另有傳聞指，2014年金正恩一度未公開露面期間，金與正曾協助代行部分權力。

金與正若接班，角色可能更像「攝政者」，先確保體制不受動搖、把反對勢力壓到最低，待金主愛年齡與政治條件成熟，再完成權力移交。

外界近年多次注意到金主愛出現在飛彈試射等高調場合，並在多個經過安排的公開活動中與金正恩同框；南韓情報圈也長期研判，她是可能的「推定接班人」，但迄今未被正式指名。

已故領導人金日成1948年建立北韓，權力在家族內傳承至金正日，再到金正恩，這套世襲體制的核心目標之一是讓家族統治「防政變」，能在危機時刻仍維持高度可控。

金正恩在2013年曾以叛國、企圖推翻政權等罪名處決叔父張成澤。報導因此推論，這在北韓權力鬥爭中可視為「清洗也會動到自家人」的前例，並暗示若發生權力交接，整肅可能更快更狠。

至於接班的可能時間表，麥登推估，下一階段或許在未來5年左右逐步推進；即使內部已完成安排，真正公開可能要到2030年代才更清楚。

金正恩 北韓 金與正

上一則

日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變國家型態

下一則

日本眾院大選 4個關鍵席次左右高市政權走向

延伸閱讀

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開
輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光

輕拍金正恩愛女大不敬 北韓防長傳恐遭肅清 現況曝光
金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清
北韓又朝日本海射疑似飛彈 金正恩：擊中358.5公里外海域目標

北韓又朝日本海射疑似飛彈 金正恩：擊中358.5公里外海域目標

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴

63歲後賣房若收入超過IRMAA門檻 小心紅藍卡保費變貴
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能