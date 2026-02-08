美中都靠不住 加拿大、歐盟領頭…中等強國尋求繞道合作

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
加拿大總理卡尼1月20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會中發表演講，除了贏得現場觀眾起立鼓掌，外媒普遍好評，迴響熱烈。(路透)
目前世界格局可說美國、中國各是一方之霸，然而華府似乎正放棄領導國際規則及秩序的角色，更公開利用經濟和軍事實力來脅迫其他國家；中國則趁機下手，試圖成為新一代國際領袖，但尚未贏得各國信任，仍被認為是會為了自身利益不惜扭曲全球貿易規則的專制國家。在此局勢下，中等強國正尋求彼此合作，避免淪為美中的犧牲品。

華爾街日報報導，阿斯本研究所德國所(Aspen Institute Germany)執行長米德納(Stormy-Annika Mildner)指出，中等強國正嘗試透過兩種方式保護自身：一是透過增強自主能力來減少依賴超級大國；二是在供應鏈、貿易路線、國家安全等領域與其他中等強國結盟。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)已成為推動歐洲大部分國家、日本、韓國、澳洲、印度、巴西、土耳其等一系列國家合作的領頭羊之一，最近在達沃斯世界經濟論壇上表示「中等強國必須攜手合作，因為如果我們不參與其中，就會成為被宰割的對象。」

然而在貿易等領域幾乎沒有簡單的解決方案，因為美國長期以來一直是全球需求的引擎，但如今卻封閉自身，限制其他國家出口商品的選擇；中國並非替代選項，因為它也是出口國，進口需求不若美國。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)在達沃斯論壇表示即使感到沮喪和憤怒，但不應草率放棄跨大西洋夥伴關係。

歐盟已推動與印度、南方共同市場國家(Mercosur)的自貿協定，並正努力與澳洲達成協議。歐盟貿易事務執委塞夫科維奇(Maroš Šefčovič)表示該組織選擇開放而非保護主義、合作而非分裂、基於規則貿易而非不可預測性。

軍事方面，歐洲可以生產自己的大砲、坦克、潛水艇、艦艇，但戰鬥機、軍用衛星、核武防護等關鍵領域卻嚴重依賴美國。歐洲各國正深化與東亞國家的國防和安全關係，包括日韓、新加坡、紐澳，這些國家都對中俄抱持警覺。英、義、日正在研發第六代戰鬥機，目標是在2035年前完成；南韓已成為一些歐洲國家的武器供應國，如賣坦克給波蘭、賣火炮給波羅的海三國、賣遠程飛彈給挪威。

澳洲 歐盟 德國

