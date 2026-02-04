高市若大勝可能迫使中國回頭？學者：短期內不會

我的頻道

日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日在東京附近的浦和市出席選舉造勢活動，為當地候選人站台發表演講。（歐新社）
日本首相高市早苗1月解散國會並宣布提前選舉，以尋求民意授權，外界普遍預期她可望取得壓倒性勝利。南華早報4日指出，高市預料將延續對中國的強硬立場，但不會進一步升高雙邊緊張情勢；觀察人士也認為，北京短期內仍不太可能與高市政府展開實質接觸。

根據朝日新聞最新民調，高市內閣支持率為57%，自民黨可望在465席的眾院選舉中單獨大幅過半，與日本維新會共組的執政聯盟還可望突破310席，達到提出修憲動議所需的三分之二席次門檻。立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」選情低迷，總席次恐從兩黨選前合計167席腰斬至約80多席。

儘管預期將獲得民意授權，橫濱明治學院大學（Meiji Gakuin University）國際政治學教授密福特（Paul Midford）表示，高市不太可能對中國採取更具對抗性的立場。他說：「日本已經為她先前的『台灣有事』言論付出經濟代價，而她一直試圖非正式收回這些說法。」並補充指出，美國也曾勸阻她不要採取可能挑釁北京的進一步行動。

路透曾報導，日本現任與前任官員及政治分析家指出，高市若贏得巨大勝利，將向北京傳遞一個訊號，亦即中國的攻擊並未對其國內政治地位造成損害，而中方也可能重新思考目前對其施加的升級壓力行動。

一位日本資深官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能產生反效果，且中方試圖將高市塑造成復興軍國主義的「危險意識形態者」，在國際上並未獲得支持。這些因素最終可能迫使中國重新與日本接觸。

不過，密福特受訪時指出，即便高市大勝，也不會迫使中國在短期內重新與日本接觸。他說：「這需要某種經過精心設計的外交聲明，讓中國可以宣稱高市讓步，同時也讓她能宣稱自己立場堅定。」

日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）資深研究員紐沙姆（Grant Newsham）則認為，扎實的勝利將強化高市在外交與對外事務上的地位。他指出，中日爭端反而助長了高市的人氣，日本民眾將她的作為視為「強硬領導」。

他補充說，高市堅持己見，既未退讓，也未如以往日本政府那樣對北京釋出和解姿態；「如果她大勝，更不可能退卻。」

在美國方面，紐沙姆表示，高市理解日本的戰略利益取決於與華府的緊密關係，即便她在國內地位更為穩固，也不太可能對美國展現更強硬的態度。他說：「日本作為美國最大外國投資國的地位，使日本在與華府打交道時，擁有足夠穩固的立場。」

