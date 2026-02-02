最大金主美國退群 世界衛生組織6月前裁員25%

美國1月正式退出世界衛生組織。圖為示意圖。(路透)

彭博資訊報導，世界衛生組織在美國與阿根廷 相繼退出、抽銀根，WHO 總幹事譚德塞 2日坦言「2025年是最艱難的一年」，WHO預計2026年中前裁員約25%。

譚德塞說，美國1月完成退出程序，WHO失去最大捐助國；美方每年原本提供的資金達數億美元。阿根廷也宣布有意退出WHO，預計2月生效。

譚德塞指出，資金到人力裁減已對WHO在多國公衛支援工作造成「嚴重影響」，包括疫苗接種計畫與疫情爆發應對。他並警告，全球正面臨醫療衛生人力缺口擴大，預估到2030年將短缺1100萬名醫療衛生工作者，外部壓力恐使各國更難因應公共衛生需求。

根據WHO近期報告，組織在2024年底共有9457名員工，創15年來最高人力規模；但在資金缺口擴大後，將在2026年年中前裁減約25%人力。

不過，譚德塞也對2026年釋出較正面訊號。他表示，WHO將把重點放在復原，而非進一步緊縮，「2026年不會是緊縮，而是復原」，並強調即使在資金震盪與深度裁員之下，「這個組織的人仍持續為世界服務」。